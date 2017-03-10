新住民委員會被批花瓶？ 綠回擊：勿歧視特定職業
〔記者蘇芳禾／台北報導〕移民移住人權修法聯盟（簡稱：移盟）日前召開記者會，勞動人權協會執行長王娟萍在會中表示，民進黨「新住民事務委員會」委員遴選標準是「很會唱歌跳舞、很會主持」，「民進黨現在做的就是花瓶委員會」，對此，民進黨婦女部主任蔡宛芬強力回擊表示，民進黨邀請新住民和專家學者共同擔任委員，即是希望能進行廣泛而嚴謹的政策討論，移盟記者會中部分針對性、歧視性發言，無助於促進新住民公共參與，凝聚政策共識。「移盟記者會之言論顯示出對在台新住民文化理解貧乏，對於特定職業類別存有偏見，貶低從事文化展演工作者的政治參與權利」。
民進黨日前公布「新住民事務委員會」委員，其中包含新住民與專家學者，擔任主任委員的陳凰鳳是越南語電視教學節目「越說越好每日一句」主持人，其餘七人包括彰化縣新移民協會理事長李孟涵、泰國姐妹傳統舞蹈團團長許珍妮、花蓮壽豐鄉新住民會會長洪玉、屏東縣屏東區新移民家庭服務中心主任蔡順柔、印尼文化老師洪晶晶、積極為新住民發聲的何景榮博士及從中國來台、創業有成的寧家榮。
移盟於九日召開記者會，勞動人權協會執行長王娟萍在會中表示，蔡英文讓新移民姊妹成為委員的標準是「很會唱歌跳舞、很會主持」，但新移民不是花瓶，新移民委員會成立應讓新移民有幸福生活的。王說，新移民委員會應該是「新移民幸福委員會」而非「新移民花瓶委員會」，但民進黨現在做的就是「花瓶委員會」。
蔡宛芬十日回應，台灣自古以來就是移民社會，尊重文化差異，已經是台灣社會集體共識。新住民來自不同國家，每一位背後都有自己的文化、語言及歷史脈絡，許多新住民姊妹自發性組成社團，舉辦各種展演活動，也有姊妹們致力於推動東南亞語文教學，向國人引介東南亞人文風情。
蔡宛芬質疑「從事演藝工作者就不適合參與公共事務嗎？」她認為，移盟記者會之言論顯示出對在台新住民文化理解貧乏，對於特定職業類別存有偏見，貶低從事文化展演工作者的政治參與權利。況且，以職業類別來批評新住民的公共論述能力，相信任何關心新住民議題者都無法接受這種歧視觀點，她也希望社會不要再用這種歧視的言論評論他人。
蔡宛芬表示，「自己的政策自己規劃」這是許多新住民姊妹的心聲，婦女部長期推動女性公共參與，新住民事務委員會自成立以來，已有多位委員提出政策倡議，積極反映新住民姊妹基層聲音，針對社會議題展開實質討論。我們希望透過這個平台深化新住民政治參與，也樂見其他政黨跟進成立新住民委員會，但是婦女部堅持，新住民不需要別人代言，新住民可以自己發聲。
她強調，期盼社會各界能夠放下偏見，不要貼標籤，正視新住民參與公共事務的意願，聆聽新住民對於公共議題的意見。
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標題：新住民委員會被批花瓶？ 綠回擊：勿歧視特定職業
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