后里農會理監事會 陳清琪獲聘總幹事

2017-03-10 14:45

〔記者張軒哲／台中報導〕后里區農會今日舉行理監事會議，新任理事長張欽桐從前任理事長洪秋煉手中接過印信，張欽桐遴聘陳清琪為總幹事。儘管選舉過程一路拉鋸，獲得綠營支持的陳清琪重回農會，將提出新改革，讓農會有一番新氣象。

后里區農會勘稱此次農會選舉台中市一級戰區，日前由陳清琪以5比4，掌握多數理監事席次，險勝現任總幹事王鈺州，陳清琪今日順利接下總幹事職位。

之前雖傳出前后里鄉代會主席王朝坤及詹進興，兩人涉嫌在后里區農會選舉期間，涉嫌為陳清琪買票賄選。陳清琪澄清自己絕對沒賄選，是成立后里農業改革促進會提出會員子女繼承資格免再繳費、興建公館泰安地區農會稻穀與肥料倉庫、給農會同仁一個安心的工作環境等十餘項訴求，獲得農民認同支持。