一例一休申訴案零開罰 柯P：總要給資方適應時間

2017-03-10 14:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前到工商協進會演講時，一席「一例一休最大的問題，就是管太多」談話引發爭議，加上一例一休上路後，北市勞動局接獲八百多件申訴案卻零開罰，外界質疑最近向資方靠攏的柯文哲遭施壓。

柯文哲今出席明倫公宅開工祈福典禮後再談此事，先是搖手否認遭到施壓，接著指一例一休從公布到上線才幾天，「我們是把前三個月定義叫做宣導期，要讓大家先宣導」，因此如果有人來申訴、陳情、檢舉的都會去處理，但不會馬上開罰，強調法令剛剛上線，也要一兩個月時間讓資方適應。

被問及是否答應商總跟勞動局溝通？柯文哲說，這本來就要溝通，且他認為裁罰標準不要有太多行政裁量權，還是要有規則，請勞動局局長直接跟產業界代表談。