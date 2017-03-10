郝龍斌批民進黨：綠色恐怖，應適可而止

2017-03-10 14:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕參選國民黨主席的郝龍斌，今天（10日）下午於台中市東區青龍宮參拜，並走訪當地眷村時，針對調查局草擬的「保防工作法」爭議，他抨擊說，政府不去做該做的事情，卻去推動不必要的法律，造成族群對立，導致公務員等一些人衍生的心理恐慌，這樣的綠色恐怖，應該適可而止。

郝龍斌指出，怎麼樣讓老百姓生活得好，讓兩岸和平安全穩定，這是政府最應該做的事情，不去最這些事情，卻去推動不必要的法律，造成族群對立，造成公務員、乃至於一些人的心理恐慌，這樣的綠色恐怖，應該適可而止。

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