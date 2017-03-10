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被批人二復辟 政院：保防法草案尚未經院會討論

2017-03-10  15:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕調查局草擬的「保防工作法」日前曝光，國民黨批，這將會使得台灣人權大倒退。行政院發言人徐國勇今（10）日指出，保防法草案在調查局、法務部提到行政院政務委員審查時，即被政委在第一時間以可能引起人二復辟的疑慮退回重擬。此草案根本未經院會討論，行政院林院長也沒有看過這個草案，所以人二復辟根本是假議題。

徐國勇強調，人二制度是民進黨2000至2008年執政時廢除的，現在2016年民進黨再次執政，絶對不可能讓人二制度復辟。

徐國勇說，昨（9）日竟然有此「被退回」的草案見報，並以此質疑行政院要恢復人二云云，令人遺憾，更屬不實。

徐國勇重申，保防法仍在法務部研擬階段，絕沒有所謂人二復辟之事。

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  • 徐國勇強調，人二制度是民進黨2000至2008年執政時廢除的，現在2016年民進黨再次執政，絶對不可能讓人二制度復辟。（資料照，記者黃耀徵攝）

    徐國勇強調，人二制度是民進黨2000至2008年執政時廢除的，現在2016年民進黨再次執政，絶對不可能讓人二制度復辟。（資料照，記者黃耀徵攝）

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