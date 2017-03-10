民進黨預計6月徵召洪國浩參選南投縣長

2017-03-10 13:57

［記者張協昇／南投報導］民進黨南投縣黨部今天舉辦南投市黨員聯誼會，縣黨部主委陳昭煜致詞時表示，2018年縣、市長選舉是南投最關鍵的一戰，黨中央特別重視南投縣等非執政縣市，所以在今年6月份全代會上將會直接徵召正式提名縣長參選人，而草屯鎮長洪國浩是我們最大的公約數，縣黨部未來將是五合一競選總部，所有的候選人都要聯合作戰。

民進黨南投市黨員聯誼會，今天在縣議會舉行，現場來了超過80位黨員，包括草屯鎮長洪國浩、縣議員林永鴻、陳翰立及立委林靜儀服務處助理等人均出席。

縣黨部主委陳昭煜表示，民進黨重新執政後，讓民眾看到希望，所以在縣黨部與蔡培慧、林靜儀委員成立聯合服務處後，民眾的陳情案情是以往的好幾倍，明顯感受到民眾對縣黨部的期待，今天有這麼多資深黨員出席，真的非常感動，民進黨一定要找回昔日的光榮。

洪國浩則表示，縣黨部在主委陳昭煜及執行長曾琮愷帶領下，整個都動起來了，從舉辦活動到過年前去市場發春聯，都看到縣黨部的努力，所以大家一定要團結。民進黨目前全面執政，所以如果大家有任何意見都可以透過縣黨部反映，很高興可以看到這麼多老黨員團聚一起，未來要一起努力找回昔日光榮。