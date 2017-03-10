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英、菊破冰？小英當眾讚花媽：今天很漂亮

2017-03-10  13:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕日前傳出高雄市長陳菊在總統蔡英文主持的官邸宴，當面怒轟黨中央，指責有人藉農會選舉在背後搞小動作，並從中央到地方拉幫結派，外傳英、菊兩人關係陷入冰點，陳菊公開否認此事，蔡英文今南下高雄參加某宗教長照中心啟用典禮時，還特地公開稱讚陳菊「今天很漂亮」，似替兩人關係增溫，破除外界不和謠傳。

蔡英文參訪完長照中心後，現場媒體追問：「總統，菊姐有當著你的面開砲嗎？」被層層隨扈包圍的蔡英文特地停下腳步，搖頭否認此事，還有嘴型說出「沒有」兩字後離去。

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  • 總統蔡英文南下高雄參加長照中心啟用典禮，致詞開頭就先稱讚陳菊很美。（記者黃佳琳攝）

    總統蔡英文南下高雄參加長照中心啟用典禮，致詞開頭就先稱讚陳菊很美。（記者黃佳琳攝）

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