小英南下參加神秘商會長交接 新會長有4點建議

2017-03-10 14:30

〔記者王捷／台南報導〕在台南商業界有一個民眾較少聽到的商會，由台南66個上市櫃的公司組成，稱為「億載會」，億載會今天將舉行第15屆會長交接，連總統蔡英文都南下參加，影響力由此可見。新任會長由南紡購物中心董事長侯博明擔任，他說上任以後要發揮社會影響力，有4點想向總統建議，分別是台南的捷運、機場、觀光馬頭以及掃毒，希望中央能全力推動。

億載會的成立要追溯到2003年，東陽集團及大億集團，為了促進商業互相交流、學習成長而成立，每任會長都是一年任期，今年由南紡購物中心的董事長侯博明擔任。

侯博明說，今年他將擔任億載會的新會長，他覺得應該發會企業的社會責任與影響力，向總統建議台南應該要先推動4項政策，第一是將高雄捷運連線到台南，深入南科，讓台南成為一個方便的城市、第二是要讓台南的機場轉型成為觀光機場，雖然目前已有民航班機，但因為與空軍共用，顯得不夠使用、第三點，要讓台南沿岸的觀光馬頭擴大、第四點則是加強掃毒。

南紡購物中心的母公司，台南紡織股份有限公司，民國44年成立，創立已超過一甲子，侯博明在2001年接任南紡總經理，2016年接掌董座。他說，現在的南紡購物中心，就是南紡舊廠房的土地，當時南紡不願販售土地換取現金即時利益，因為想到台南是一個以服務業為重的城市，因此成立南紡購物中心，創造就業機會，回饋台南鄉親促進地方繁榮。