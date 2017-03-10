| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

與涉共諜中生是臉書朋友 王炳忠這麼說…

周泓旭涉嫌來台當共諜，北院裁定羈押禁見。（翻攝臉書）

2017-03-10  13:37

〔即時新聞／綜合報導〕檢調掌握情資，去年畢業於政大企研所的中國籍男子周泓旭，涉嫌來台從事共諜組織發展。媒體指出周泓旭與新黨發言人王炳忠是臉書好友，王炳忠表示，兩人是因反太陽花學運而結緣。

本報報導，檢調掌握情資，來自中國遼寧省本溪市的中生周泓旭，涉嫌來台從事共諜組織發展，向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法，檢方訊後以周生涉嫌重大，且有串供、逃亡之虞，今天上午向台北地院聲請羈押禁見。

《聯合報》報導，周泓旭與王炳忠是臉書好友。王炳忠表示，周曾在網路上批評太陽花學運，後來參加中華復興社座談會，兩人因而認識，並會私下吃飯交流。對於周涉共諜案，王炳忠說他也嚇一跳，不便評論。

《蘋果日報》報導，王炳忠說周質疑太陽花學運、與自己立場接近，兩人的接觸主要再針對政治經驗、新黨對統一的看法做交流。

廣告
  • 王炳忠。（圖擷自王炳忠臉書粉絲專頁）

    王炳忠。（圖擷自王炳忠臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 共諜 共諜案 周泓旭 王炳忠
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：與涉共諜中生是臉書朋友 王炳忠這麼說…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.