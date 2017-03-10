與涉共諜中生是臉書朋友 王炳忠這麼說…

周泓旭涉嫌來台當共諜，北院裁定羈押禁見。（翻攝臉書）

2017-03-10 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕檢調掌握情資，去年畢業於政大企研所的中國籍男子周泓旭，涉嫌來台從事共諜組織發展。媒體指出周泓旭與新黨發言人王炳忠是臉書好友，王炳忠表示，兩人是因反太陽花學運而結緣。

本報報導，檢調掌握情資，來自中國遼寧省本溪市的中生周泓旭，涉嫌來台從事共諜組織發展，向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法，檢方訊後以周生涉嫌重大，且有串供、逃亡之虞，今天上午向台北地院聲請羈押禁見。

《聯合報》報導，周泓旭與王炳忠是臉書好友。王炳忠表示，周曾在網路上批評太陽花學運，後來參加中華復興社座談會，兩人因而認識，並會私下吃飯交流。對於周涉共諜案，王炳忠說他也嚇一跳，不便評論。

《蘋果日報》報導，王炳忠說周質疑太陽花學運、與自己立場接近，兩人的接觸主要再針對政治經驗、新黨對統一的看法做交流。