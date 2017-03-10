| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

補貼房屋稅遭疑政策買票 柯：要推對老百姓不好的政策？

2017-03-10  12:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為鼓勵都更，北市府將給「單一自住」屋主減房屋稅，但藍綠議員對此皆有疑慮，質疑市長柯文哲政策買票。對此，柯文哲今出席活動後受訪時反問，難道議員希望我們推出老百姓不喜歡的，對老百姓有害的政策嗎？

對於目前中央的法令，自住屋限3戶，超過就課3倍稅，柯文哲認為只有差3倍這是不對的，所以打算透過補貼的方式，讓單有且自住的房屋稅可以再下降。

柯文哲指，政策推出就是要對人民有利、人民喜歡，「不過還是要有個理念啦，目前自住跟囤房的最高差3倍，我覺得這不太對」，柯文哲說，如果他只是自住，只有那一棟、是純粹的住戶，「不應該給他課比較高的稅」，但如果是囤房、當包租公，「給他課比較高的稅是有道理的」。

媒體問，補貼的對象是否也包含豪宅？柯文哲秒回「豪宅也包含！」柯強調，不管是不是豪宅，如果只有一戶且自住，「我倒覺得人民如果要住好一點的房子，只有一間的話，不需要故意去懲罰他，不然我覺得有點怪怪。」

廣告
  • 對於目前中央的法令，自住屋限3戶，超過就課3倍稅，柯文哲認為只有差3倍這是不對的，所以打算透過補貼的方式，讓單有且自住的房屋稅可以再下降。（記者沈佩瑤攝）

    對於目前中央的法令，自住屋限3戶，超過就課3倍稅，柯文哲認為只有差3倍這是不對的，所以打算透過補貼的方式，讓單有且自住的房屋稅可以再下降。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房屋稅 柯文哲 都更
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：補貼房屋稅遭疑政策買票 柯：要推對老百姓不好的政策？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.