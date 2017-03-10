補貼房屋稅遭疑政策買票 柯：要推對老百姓不好的政策？

2017-03-10 12:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為鼓勵都更，北市府將給「單一自住」屋主減房屋稅，但藍綠議員對此皆有疑慮，質疑市長柯文哲政策買票。對此，柯文哲今出席活動後受訪時反問，難道議員希望我們推出老百姓不喜歡的，對老百姓有害的政策嗎？

對於目前中央的法令，自住屋限3戶，超過就課3倍稅，柯文哲認為只有差3倍這是不對的，所以打算透過補貼的方式，讓單有且自住的房屋稅可以再下降。

柯文哲指，政策推出就是要對人民有利、人民喜歡，「不過還是要有個理念啦，目前自住跟囤房的最高差3倍，我覺得這不太對」，柯文哲說，如果他只是自住，只有那一棟、是純粹的住戶，「不應該給他課比較高的稅」，但如果是囤房、當包租公，「給他課比較高的稅是有道理的」。

媒體問，補貼的對象是否也包含豪宅？柯文哲秒回「豪宅也包含！」柯強調，不管是不是豪宅，如果只有一戶且自住，「我倒覺得人民如果要住好一點的房子，只有一間的話，不需要故意去懲罰他，不然我覺得有點怪怪。」