吳敦義談多元成家 稱「讓家庭倫理掛掉」
2017-03-10 12:48
〔記者陳紜甄／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義，今早前往大同區「力行新城」拜訪在地的鄉親。現場阿公阿嬤熱情唱中華民國頌歡迎吳敦義。吳敦義進入現場也拿起麥克風跟鄉親們一同唱歌。接著吳敦義就開始鄉親們細數過往政績，強調自己「從來不貪污、不舞弊，從來沒變更過對中華民國的忠誠，也從無違背黨籍」，懇請黨員們勉勵支持。
吳敦義指出，現為在野黨的國民黨，不能唉聲嘆氣，要奮發圖強，重新執政。並直言，現在政府推出的一例一休，「搞到萬事皆休」，勞工看得到加班費，卻領不到加班費。他說，曾拜訪竹科的員工。員工嘆原本每個月有七千到九千的加班費，但一例一休之後，業者節省成本，假日不再讓員工加班，大嘆加班費都沒了。「這也是為什麼我當行政院長，不搞一例一休。」
另外，政府要推動多元成家，對於重視家庭倫理與幸福的吳敦義，「覺得很奇怪。」他說，尊重同志並且不要打擾他們，也不要歧視他們，尊重他們的空間。但政府也不應該「弄到家庭倫理都掛掉」，以後父親、母親的稱呼，改成家長一、家長二，「這怎麼得了？」
至於國民黨主席洪秀柱稍早曾提到，要舉辦黨主席參選人的政見發表會，對此，吳敦義表示，「我是中性看待。」但黨中央已確認辯論的提案，後來又說不好辦，又決定不辦。「不知道黨中央會不會出爾反爾，我抱持中性。」國民黨主席參選人韓國瑜拋出「一輪決勝」主張，吳敦義表示，我也基本贊成。但這是全代會通過的決議，所以不可能為這件事，再召開會議。
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