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研考會主委被請辭？ 柯文哲：找到人就不用兼了

2017-03-10  12:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，兼任公訓處長的研考會主委曲兆祥職務將被調整，釋出研考會主委職。柯文哲今出席活動後受訪，媒體問是否因整合公訓、研考兩局處失敗，導致被請辭？柯文哲表示，因為已經找到人選了，曲兆祥就不用繼續兼任了，同時他也證實，應該會由台大骨科主治醫師王崇禮接任。

柯文哲說，當年陳銘勳離開後，就由曲兆祥一直兼任研考會主委，「已經兼了一年了，最近找到人，我想就不用再兼了」。

外傳目前僅王崇禮一人表態，但據了解，王是柯文哲本人親自挑選，而柯文哲今受訪時也說，研考會主委接班人「應該是我以前的老長官兼老同事，以前當過雲林分院院長的台大骨科醫師王崇禮教授」；王崇禮幾乎已是內定人選。

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  • 台北市長柯文哲證實，應該會由台大骨科主治醫師王崇禮接任研考會主委。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲證實，應該會由台大骨科主治醫師王崇禮接任研考會主委。（記者沈佩瑤攝）

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