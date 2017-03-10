明倫公宅今開工 柯：四年內開工18000戶

2017-03-10 12:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席台北市明倫公共住宅智慧社區開工典禮，宣示將加速推動四年兩萬戶公共住宅的目標。會後受訪時，有媒體問，公共住宅的工程進度，是否都依照規劃能在四年萬完成目標？柯文哲則指正確說法應該是四年一萬八千戶，並說目前工程進度大概誤差一、兩個月，會持續往前推進，大概「可以達到四年內開工一萬八千戶」，不過要完工也是要蓋四年，「那就沒有辦法啦！」

此外，有媒體問柯文哲對於總統蔡英文擔任文化總會會長，會不會擔心文化交流中斷，對此，柯文哲說，這是依照慣例，且都已經有一定的制度在跑，不需要太擔心。

媒體進一步追問，法務部想要推動保密防諜的《保防法》，會不會擔心又是侵害人權的白色恐怖，還是台灣匪諜太多了？柯回應，台灣已經民主自由走到地步，也不是想怎樣就怎樣，這種東西總是會在立法院討論，「我倒覺得還好，不用太焦慮」，還說自己已經學會，「你有你的想法，在整個推動的過程中，受到整個社會的修正，最後還是八九不離十的不會太離譜。」