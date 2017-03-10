明倫公宅今開工 柯：四年內開工18000戶
2017-03-10 12:11
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席台北市明倫公共住宅智慧社區開工典禮，宣示將加速推動四年兩萬戶公共住宅的目標。會後受訪時，有媒體問，公共住宅的工程進度，是否都依照規劃能在四年萬完成目標？柯文哲則指正確說法應該是四年一萬八千戶，並說目前工程進度大概誤差一、兩個月，會持續往前推進，大概「可以達到四年內開工一萬八千戶」，不過要完工也是要蓋四年，「那就沒有辦法啦！」
此外，有媒體問柯文哲對於總統蔡英文擔任文化總會會長，會不會擔心文化交流中斷，對此，柯文哲說，這是依照慣例，且都已經有一定的制度在跑，不需要太擔心。
媒體進一步追問，法務部想要推動保密防諜的《保防法》，會不會擔心又是侵害人權的白色恐怖，還是台灣匪諜太多了？柯回應，台灣已經民主自由走到地步，也不是想怎樣就怎樣，這種東西總是會在立法院討論，「我倒覺得還好，不用太焦慮」，還說自己已經學會，「你有你的想法，在整個推動的過程中，受到整個社會的修正，最後還是八九不離十的不會太離譜。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 經典賽追戰犯！張廖萬堅怒辭棒協理事
- 「誰選邊、誰走人」！ 傳中國下令不准插手藍內戰
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 藍營反對排審監委名單 柯建銘：有時間再排審
- 難駕馭黨機器 洪秀柱：資深立委對我有「微妙的心情」
網友回應
熱門新聞
- 南韓史上第一位 總統朴槿惠通過彈劾下台！
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 日本市長傳Line給女職員調情 60名員工都收到了
- 自由談》張志軍玩磁鐵，阿嬤被騙
- 崔順實女兒被取消高中文憑 最高學歷為國中畢業
- 火警釀4死13傷 長期照顧中心2樓疑「黑戶」
- 經典賽》陳冠宇左手指破皮 塗醫療用強力膠續投
- NBA》勇士陷低潮龍頭恐不保 柯爾：不強求第一
- 經典賽》他會飛！ 馬查多大秀魚躍式接殺（影音）
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 經典賽》郭泰源被罵翻 女兒發聲：沒有人希望輸...
- 經典賽》對吳昇桓慘吞K 林智勝盛讚控球超準
- 《春夏秀場彩妝趨勢3》出色，繽紛指彩!
- NBA》與灰狼比賽延期 麥考倫：應該直接判輸球
- 台中空污嚴重測站紅通通 台電早上降載到傍晚
- 宋芸樺連跑倫敦巴黎時裝周 克服時差靠這個
- 11日拿3發票 羅東、宜蘭換苗木
- WBC經典賽台灣隊遭淘汰 孫協志轟陷地獄輪迴
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫
- 拒絕重啟焚化廠！ 台東環盟議會前發怒吼
- 自由廣場》說到棒球慘業…
- 虎尾糖廠媽潦溪謁祖 先拜水公水婆
- 【嘉興國小鎮校之樹 獲全國最美校樹】百年雨豆樹見證 贈苗校園做環教
- 03/10 各報重點新聞一覽
- 樂陞股東會將延期5週
- 「亞拉岡」變《神奇大隊長》 野放調教6子女
- 《春夏秀場彩妝趨勢2》光澤，關鍵重點!
- NBA123》最多失誤 哈登破自己紀錄
- 《台股青紅燈》奶粉跟臭豆腐
- 草屯農會三巨頭產生 過程激烈火爆
- 假性菜花 又名前庭乳突症
- 《2017秋冬男裝週》11
- 女師哭認酷刑虐童 「園長指示」不敢不從
- 美升息預期上揚 歐股多收漲
- 中生承諾書 教長：學校處理輕率
- 禽流感降溫？雲林縣已5天未有新增案例場
- 侵駭機密外洩 亞桑傑譏中情局不稱職
- 視察災區要人背的日本官員 失言後提出辭呈
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：明倫公宅今開工 柯：四年內開工18000戶
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分