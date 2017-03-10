棒協：歡迎大家檢討為何無法組最強隊伍

廖正井說，他不是立委要求辭就辭的，張廖萬堅請辭是「他的事情」。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-10 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕經典賽以三連敗收場，再度引發國人對中華民國棒球協會的質疑，民進黨立委林俊憲、張廖萬堅痛批「棒協已成棒邪」，張廖萬堅更當場怒辭棒協理事，呼籲棒協理事長廖正井一起請辭，對此廖正井回應，他不是立委要求辭就辭的。

綜合媒體報導，面對社會大眾對於棒協的質疑，棒協理事長廖正井今天表示，外界稱棒協帳目不清，歡迎內政部、體育署派會計師來查帳，帳目都可以攤開來，絕對沒問題；行政院院長林全說要檢討，廖正井也歡迎，他說：「非常歡迎與支持大家檢討為什麼無法組成最強隊伍？」

曾任國民黨籍立委的廖正井表示，他參與棒協20幾年，立委才當幾屆，他從理事、常務理事、副理事長一路到理事長，絕對不是因為之前擔任立法委員才當棒協門神，聲稱「完全是對棒球的熱衷得到會員的支持」。

至於是否請辭，廖正井說，他不是立委要求辭就辭的，張廖萬堅請辭是「他的事情」。