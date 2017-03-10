保防法草案遭批人二復辟 林全：已退回

2017-03-10 11:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕法務部日前研擬「保防工作法」草案條文日前曝光，內容卻被批評人權大倒退。行政院長林全上午受訪時表示，這只是法務部的其中一個版本，已被行政院退回，因此「不該把它視為行政院或法務部態度」；行政院副院長林錫耀也說，會要求法務部檢討。

法務部調查局初步草擬的「保防工作法」日前呈報行政院後雖被退回，但依據曝光的內容顯示，草案授權保防員進駐各單位，被外界抨擊「人二」復活。

林全上午於立法院受訪時強調，草案版本在內部討論時就有很多爭議，過度人二復辟的問題非常明顯，已被行政院退回；林錫耀也表示，台灣目前保防工作的執行上有些疑慮，因此立法修法有其必要，但目前法務部版本反而讓人擔心侵犯人權，因此才退回，保防工作雖然重要，沒必要這樣處理。

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