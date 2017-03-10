經典賽追戰犯！張廖萬堅怒辭棒協理事
2017-03-10 11:09
〔記者鄭鴻達／台北報導〕經典賽以三連敗收場，再度引發國人對中華民國棒球協會的質疑。民進黨立委林俊憲、張廖萬堅痛批「棒協已成棒邪」，提議修法禁止現任或離職三年內官員、民代執掌棒協要職，張廖萬堅更當場怒辭棒協理事，呼籲棒協理事長廖正井、中華職棒大聯盟會長吳志揚一起請辭。
林俊憲表示，棒協再不改組，繼續跟中職盟互鬥，恐繼續讓球迷傷心，球員訓練、組隊由中職盟負責，出賽卻由棒協風光接收，還拿許多政府補助、民間贊助、賽事門票收入及比賽獎金，內政部體育署不知道在做啥，也請問行政院長林全，體育署長一職還要空缺多久。
綠委提案禁民代掌棒協
林俊憲表示，每次輸球，都只能期待「不要再吃鍋貼」，但根本還是要修法，張廖萬堅與他將提案修《國民體育法》專章之旋轉門條款，禁止現任或離職三年內政務官、民意代表，不得擔任全國性國際賽事窗口的單項體育協會理監事、有給職等要職，並要求財務公開。
張廖萬堅表示，過去他一直在基層為棒球耕耘，擔任棒協理事對他來說是榮譽職，但這次讓他覺得此職已非榮譽，因此宣布請辭棒協理事一職，並希望開第一槍，呼籲改革棒協的封閉及不透明，因此希望透過修法，讓政治人物退出單項體育協會，也呼籲吳志揚、廖正井辭職負責。
體育署副署長林哲宏表示，他代表體育署向中華隊全體表達敬意跟肯定，立委們的建議改革方向，將虛心接受檢討，未來接下來的國際賽事，也已與中職秘書長深談，對於修法部分，行政院已提修法，希望讓民代、政務官不要擔任理監事，盼排入本會期優先法案。
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