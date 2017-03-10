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北市府人事異動！ 傳台大醫師王崇禮接研考會主委

2017-03-10  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲小內閣再傳人事異動，研考會主委曲兆祥職務將調整，媒體報導，新任人選可能由台大骨科主治醫師王崇禮接任。

本報報導，曲兆祥坦承確實曾和市長討論職務調整，至於接任人選，曲認為，研考會主委是manager（管理）的角色，具有企業管理、行政管理及醫療管理背景者都適合接任。曲將是柯文哲任內第18位異動的一級首長，研考會主委職由柯文哲等府級人士進行遴選，北市府發言人劉奕霆表示，現任主委曲兆祥同時兼任公訓處長，因此市府近期確實在徵詢新任主委，但人選尚未決定。

《蘋果日報》報導，目前僅王崇禮一人表態，據了解，王是柯文哲本人親自挑選，幾乎已是內定人選。台北市政府發言人劉奕霆指出，市府確實有在徵詢王崇禮的意願，但人選尚未確定。

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  • 台大骨科主治醫師王崇禮。（圖擷取自台大醫院網站）

    台大骨科主治醫師王崇禮。（圖擷取自台大醫院網站）

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