藍營反對排審監委名單 柯建銘：有時間再排審

2017-03-10 11:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團抨擊監委被提名人名單是史上最爛，絕對拒絕在今日院會排入審查，經藍綠黨團溝通後，最後院會暫不處理監委補提名報告事項。民進黨團總召柯建銘今日受訪表示，監委名單可受公評，有時間再來排審，屆時國民黨有意見再來發表。

柯建銘說，國民黨當然會來挑戰執政黨，用什麼形容詞來形容監委被提名人那是一回事，這本來就是可受公評，而總統府前秘書長陳師孟的言論是屬於自由範圍內。

柯建銘指出，外界對監委有一定期待，要反對民進黨也沒辦法控制，名單送進立法院審查的話，有時間就來排審，屆時國民黨可以發表意見。

國民黨團總召廖國棟指出，週二程序委員會上，國民黨立委已要求本週五院會先不要審查，昨天立法院秘書長林志嘉致電說要緩一緩，柯建銘昨天下午也打電話來，同意這件事沒有急迫性，國民黨團今日會提案拒絕排入監委人事同意權審查。

廖國棟則指出，黨團日前已抨擊過這份監委名單，幾乎每個人都有不良紀錄，尤其陳師孟都還沒當上監委，就一天到晚對司法說三道四，這根本就不是他的職權。

廖國棟說，陳師孟最大問題是進入監察院，好像只要辦阿扁平反、郭瑤琪平反兩件事，但這都是三審定讞的案件，法界也都認為有罪，「監察委員對司法說三道四，根本亂七八糟！」