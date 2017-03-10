台灣隊吞3敗 林全：全面檢討體育署與棒協
2017-03-10 10:14
〔即時新聞／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽（WBC），台灣隊連3敗淘汰無法晉級，中華民國棒球協會再度引起外界質疑；行政院長林全今天上午受訪時表示，行政院將會全面檢討，包括體育署與棒協。
林全表示，台灣隊的表現，全民都很失望，行政院會全面檢討看哪些地方做得不夠，包括是否組成最好國家隊、讓每位隊員充分發揮等。
林全強調，棒協雖然是民間組織，政府有引導體育政策責任，會將政府可發揮的效果、影響力，重新調整；林全說，行政院目前已在檢討體育署人事，盼很快有結果。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「誰選邊、誰走人」！ 傳中國下令不准插手藍內戰
- 綠委批棒協被國民黨把持 吳志揚斥：什麼叫把持！
- 指她插手局處業務 藍議員揚言重砲質詢蔡壁如
- 不怕和郝龍斌對打！ 吳敦義陣營已想好策略...
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 瑞銀︰全球匯市面臨「巴黎症候群」
- 墾丁春吶前 東海岸破獲漁船運毒 市價破4億
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 3巨頭出爐 三星黃明杰當選理事長
- 報導：伊朗成功試射彈道飛彈
- 金正男遭殺 傳長子過境台灣
- 指數破百 台灣老人首度超過幼年
- 經典賽》郭泰源被罵翻 女兒發聲：沒有人希望輸...
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 拚觀光 台北101結盟日本第一高樓
- 500公斤全球最重女子減肥 瘦了100公斤
- （影音）《玩8》完整預告上線 全城追殺汽車變喪屍
- 2候聘總幹事落馬 玉溪、鳳榮農會續戰
- 近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭
- 經典賽》連15局掛蛋 美國熱身賽2連敗
- 聯電2月營收120.14億元 年增26.77％
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
- 宜科淪蚊子園區 計畫引進龍頭公司
- 03/10 各報重點新聞一覽
- 劉德華墜馬養傷2個月 出院宣布「我回家了」
- 經典賽》墨首拚義 賈拉多先發
- 波蘭反對 圖斯克仍連任歐洲理事會主席
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 男導演按他頭到胯下...彭于晏差點被「潛規則」
- 《2017秋冬男裝週》19
- 研究：AV觀賞者分3類 只有一類「健康」
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 降雨再忍一天！吳德榮：週六天氣轉好
- 雲林露天燃燒猖獗 暴增近3倍
- 賣麵挨詐1627萬／日做10小時 打拚53年全沒了
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 搶匪扮警察直闖南非機場 搶走4.8億現金
- 轉型正義？ 西班牙國會要將獨裁者墳墓搬出「烈士谷」
- 又傳共諜案！中生欲吸收我中央官員 遭逮捕聲押
- 自動販賣機 將需標示食品資訊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣隊吞3敗 林全：全面檢討體育署與棒協
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分