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台灣隊吞3敗 林全：全面檢討體育署與棒協

2017-03-10  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽（WBC），台灣隊連3敗淘汰無法晉級，中華民國棒球協會再度引起外界質疑；行政院長林全今天上午受訪時表示，行政院將會全面檢討，包括體育署與棒協。

林全表示，台灣隊的表現，全民都很失望，行政院會全面檢討看哪些地方做得不夠，包括是否組成最好國家隊、讓每位隊員充分發揮等。

林全強調，棒協雖然是民間組織，政府有引導體育政策責任，會將政府可發揮的效果、影響力，重新調整；林全說，行政院目前已在檢討體育署人事，盼很快有結果。

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  • 行政院長林全。（資料照，記者方賓照攝）

    行政院長林全。（資料照，記者方賓照攝）

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