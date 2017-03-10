綠委批棒協被國民黨把持 吳志揚斥：什麼叫把持！

2017-03-10 09:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華隊在世界棒球經典賽對戰以色列、荷蘭、南韓三連敗慘遭淘汰，球迷質疑棒球協會情蒐不力，民進黨立委林俊憲也把矛頭指向中華職棒聯盟及棒協互鬥，痛批兩個單位被國民黨所把持。擔任中華職棒聯盟會長的國民黨立委吳志揚今受訪反嗆，「有什麼叫把持，怎麼個把持法！」

吳志揚表示，中職聯盟都是由四大球團在共同決議，難道國民黨中央黨部有人下命令，這種說法是很無聊的事情。棒協哪有什麼表現問題，主要還是看球隊表現，球是圓的，中華隊與荷蘭、南韓兩隊征戰時表現都還不錯，只是最後關鍵戰術的運用有點失靈。

吳志揚指出，哪有什麼政治力介入，最重要是要打贏球，誰會為了政治希望中華隊打不好。針對外界及球迷質疑棒協花500萬元情蒐卻不力，吳志揚也說，不管誰主事都要面對這樣問題，大家如果有意見，可以等回國再說明即可，「不了解就不要亂批評，但體育署確有必要做了解。」

「長期以來投手訓練上可能有缺失！」吳志揚認為，我國優秀的投手太快旅外發展，國家隊在徵召上不太順利，與國外隊伍主要戰力差異在於此。

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