難駕馭黨機器 洪秀柱：資深立委對我有「微妙的心情」
〔記者施曉光／台北報導〕針對近來媒體民調顯示黨魁選舉支持度未佔鰲頭，競選連任的國民黨主席洪秀柱今天上午接受廣播節目專訪時表示，她一點都沒有焦慮感，如果她可以連任，最重要的工作就是帶兵打仗，拿回政權，比自己做那個「王位」重要，「如果大家認為有更好的人，那有什麼關係，只要能為黨好。」
對於主持人說她好像無法駕馭黨機器，除了黨內天王，立委也不太理會她，洪秀柱則表示，就算有這種情形，也非常正常，自己不引以為意，她還說，目前中常會的結構並非外界所想像的那樣，加上立法院黨團許多資深立委「（對我）有微妙的心情」、「你憑什麼」，而且這些藍委也非她任內提名、輔選，「這是很正常心理反應」。
洪秀柱表示，這個問題需要更多時間與大家接觸溝通，如果自己可以再次連任，這個狀況恐怕就會不同了，目前黨內一些「不認同甚至鄙視的眼光」，她都當成很正常。
對於主持人詢問現任主席競選連任，卻有如此多的挑戰者，是否意謂現任者表現不好？洪秀柱說，她知道很多人不認同她，「你憑什麼」，不管她說什麼，心理都不太服氣，加上國民黨這一年來面臨如此多的挑戰，外界會有不一樣眼光，認為她沒能力處理，但她並不在意。
此外，主持人提問北京方面比較支持哪位人選？洪秀柱未正面回應，只說這不能決定誰當選，最重要的是黨員喜歡誰來領導這個黨。
講到兩岸議題時，洪秀柱感慨，過去被人質疑是「紅統」、被戴「紅帽子」，其實問題核心就在中華民國憲法，我國憲法就是「一中憲法」，過去幾十年兩岸爭代表的正統性，為何這些年來要把這兩個字（指中國）送給人家（對岸）？為什麼現在大家只能說是「台灣人」，不能說是「中國人」？大家避談、害怕談「中國」，這是很奇怪的心態。
洪秀柱指出，至於未來兩岸是否統一的問題，其實兩岸人民關係條例說得很清楚，就是「因應未來統一需要」，但即便天下分久必合，也非三言兩語、三天兩天就能合得起來，兩岸應該要加強彼此的認識。
她還說，大家是怕被統，但這種心態下，台灣要維持什麼樣的現狀，能維持多久？難道是蔡英文政府的現狀？國民黨要幫台灣找出路與生路，提供年輕人未來希望的舞台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「誰選邊、誰走人」！ 傳中國下令不准插手藍內戰
- 綠委批棒協被國民黨把持 吳志揚斥：什麼叫把持！
- 指她插手局處業務 藍議員揚言重砲質詢蔡壁如
- 不怕和郝龍斌對打！ 吳敦義陣營已想好策略...
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 瑞銀︰全球匯市面臨「巴黎症候群」
- 墾丁春吶前 東海岸破獲漁船運毒 市價破4億
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 3巨頭出爐 三星黃明杰當選理事長
- 報導：伊朗成功試射彈道飛彈
- 金正男遭殺 傳長子過境台灣
- 指數破百 台灣老人首度超過幼年
- 經典賽》郭泰源被罵翻 女兒發聲：沒有人希望輸...
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 拚觀光 台北101結盟日本第一高樓
- 500公斤全球最重女子減肥 瘦了100公斤
- （影音）《玩8》完整預告上線 全城追殺汽車變喪屍
- 2候聘總幹事落馬 玉溪、鳳榮農會續戰
- 近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭
- 經典賽》連15局掛蛋 美國熱身賽2連敗
- 聯電2月營收120.14億元 年增26.77％
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
- 宜科淪蚊子園區 計畫引進龍頭公司
- 03/10 各報重點新聞一覽
- 劉德華墜馬養傷2個月 出院宣布「我回家了」
- 經典賽》墨首拚義 賈拉多先發
- 波蘭反對 圖斯克仍連任歐洲理事會主席
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 男導演按他頭到胯下...彭于晏差點被「潛規則」
- 《2017秋冬男裝週》19
- 研究：AV觀賞者分3類 只有一類「健康」
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 降雨再忍一天！吳德榮：週六天氣轉好
- 雲林露天燃燒猖獗 暴增近3倍
- 賣麵挨詐1627萬／日做10小時 打拚53年全沒了
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 搶匪扮警察直闖南非機場 搶走4.8億現金
- 轉型正義？ 西班牙國會要將獨裁者墳墓搬出「烈士谷」
- 又傳共諜案！中生欲吸收我中央官員 遭逮捕聲押
- 自動販賣機 將需標示食品資訊
標題：難駕馭黨機器 洪秀柱：資深立委對我有「微妙的心情」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email