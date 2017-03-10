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難駕馭黨機器 洪秀柱：資深立委對我有「微妙的心情」

2017-03-10  09:17

〔記者施曉光／台北報導〕針對近來媒體民調顯示黨魁選舉支持度未佔鰲頭，競選連任的國民黨主席洪秀柱今天上午接受廣播節目專訪時表示，她一點都沒有焦慮感，如果她可以連任，最重要的工作就是帶兵打仗，拿回政權，比自己做那個「王位」重要，「如果大家認為有更好的人，那有什麼關係，只要能為黨好。」

對於主持人說她好像無法駕馭黨機器，除了黨內天王，立委也不太理會她，洪秀柱則表示，就算有這種情形，也非常正常，自己不引以為意，她還說，目前中常會的結構並非外界所想像的那樣，加上立法院黨團許多資深立委「（對我）有微妙的心情」、「你憑什麼」，而且這些藍委也非她任內提名、輔選，「這是很正常心理反應」。

洪秀柱表示，這個問題需要更多時間與大家接觸溝通，如果自己可以再次連任，這個狀況恐怕就會不同了，目前黨內一些「不認同甚至鄙視的眼光」，她都當成很正常。

對於主持人詢問現任主席競選連任，卻有如此多的挑戰者，是否意謂現任者表現不好？洪秀柱說，她知道很多人不認同她，「你憑什麼」，不管她說什麼，心理都不太服氣，加上國民黨這一年來面臨如此多的挑戰，外界會有不一樣眼光，認為她沒能力處理，但她並不在意。

此外，主持人提問北京方面比較支持哪位人選？洪秀柱未正面回應，只說這不能決定誰當選，最重要的是黨員喜歡誰來領導這個黨。

講到兩岸議題時，洪秀柱感慨，過去被人質疑是「紅統」、被戴「紅帽子」，其實問題核心就在中華民國憲法，我國憲法就是「一中憲法」，過去幾十年兩岸爭代表的正統性，為何這些年來要把這兩個字（指中國）送給人家（對岸）？為什麼現在大家只能說是「台灣人」，不能說是「中國人」？大家避談、害怕談「中國」，這是很奇怪的心態。

洪秀柱指出，至於未來兩岸是否統一的問題，其實兩岸人民關係條例說得很清楚，就是「因應未來統一需要」，但即便天下分久必合，也非三言兩語、三天兩天就能合得起來，兩岸應該要加強彼此的認識。

她還說，大家是怕被統，但這種心態下，台灣要維持什麼樣的現狀，能維持多久？難道是蔡英文政府的現狀？國民黨要幫台灣找出路與生路，提供年輕人未來希望的舞台。

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  • 洪秀柱說，目前中常會的結構並非外界所想像，立法院黨團許多資深立委對她「有微妙的心情」。（資料照，記者陳志曲攝）

    洪秀柱說，目前中常會的結構並非外界所想像，立法院黨團許多資深立委對她「有微妙的心情」。（資料照，記者陳志曲攝）

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