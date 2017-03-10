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經典賽連3敗 她想當面陳情小英獲網友力挺

2017-03-10  08:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣隊這次參加經典賽，連敗3場，昨晚台灣隊輸給韓國隊後，網路一片哀嚎，本身是棒球迷的台南市議員、民進黨中常委林宜瑾，於賽後在臉書貼文說，她決心要當面向小英提出建言，徹底解決台灣棒運長期的結構困境，並強調，「這絕對是中央政府的責任。」

林宜瑾的貼文，立即引來網友力挺，不少網友留言，「拜託你了！」也有網友留言說，「連看3天，已經很傷心」、「這個才有票」，還有人建議她接掌棒協。

南市仙草里長曾俊仁則留言提醒她說，「小英總統今天下午3點半要來（台南市）東區崇善路良寶宮贈匾。」

不過，也有網友死心了，質疑「真的改的了嗎？早就絕望了。」林宜瑾則回應說，「 沒有努力，怎知辦不到？」「給我力量，我會全力以赴。」

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  • 台南市議員、民進黨中常委林宜瑾本身就是超級棒球迷。（記者蔡文居攝）

    台南市議員、民進黨中常委林宜瑾本身就是超級棒球迷。（記者蔡文居攝）

  • 林宜瑾於台韓大戰後，在臉書貼文說，她決心要面陳小英，徹底解決台灣棒運長期的結構困境。（記者蔡文居翻攝）

    林宜瑾於台韓大戰後，在臉書貼文說，她決心要面陳小英，徹底解決台灣棒運長期的結構困境。（記者蔡文居翻攝）

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