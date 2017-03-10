指她插手局處業務 藍議員揚言重砲質詢蔡壁如
2017-03-10 09:02
蔡壁如聽到將要被質詢，感到相當驚訝。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕之前傳出台北市長辦公室主任蔡壁如出馬與遠雄集團董事長趙藤雄溝通，才讓大巨蛋有所進展，也有傳聞指備受柯文哲看重的蔡壁如可能躋身副市長之列。周刊報導，藍營議員認為，蔡壁如根本是地下市長，插手各局處業務，揚言下月議會開議，將重砲質詢「蔡主任」。
《時報周刊》報導，不止大巨蛋傳出蔡壁如出面協調，就連先前北農人事案都傳是由蔡壁如出面與農委會、雲林張榮味家族進行協調，這讓台北市議員王鴻薇看不過去，直批蔡壁如是地下市長。
王鴻薇指出，蔡壁如不是政務官，卻享有比局處首長還大的權力，也因為不是政務官，所以不受議會監督，但她的的範圍卻愈來愈大，內容包山包海，連局處首長都要向「壁如姊」報告。
面對外界諸多批評、抗壓性高的蔡壁如聽到將要被質詢，感到相當驚訝，對於任副市長的傳聞，蔡壁如強調，不可能會接副市長，這並不是她到市府的目的，她絕不可能會擔任副市長。
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