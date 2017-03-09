| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 政治

故宮孔子特展名稱爭議 林正儀：無關去中國化

2017-03-09  23:13

〔即時新聞／綜合報導〕故宮院長林正儀今出席文化總會會員大會，被問到孔子特展的名稱問題時，他表示，展覽無關「去中國化」，也和「轉型正義」無關，認為展覽名稱應該扣緊策展的主題訴求。

有媒體昨天報導，稱故宮將於7月舉行的「萬世師表─書畫中的孔子」特展，原名為「至聖先師」，主張故宮從「至聖先師」改為「萬世師表」，質疑是「孔子也被轉型」，不過故宮宣稱，從未將「至聖先師」列為展名，甚至連確切展名都還在研議中。

綜合媒體報導，林正儀今被問到相關問題，他表示，目前名稱還沒有確定，希望能避開政治，就談藝術，回歸到藝術的特質上，澄清展覽無關「去中國化」，也和「轉型正義」無關。

廣告
  • 故宮院長林正儀。（資料照，記者陳逸寬攝）

    故宮院長林正儀。（資料照，記者陳逸寬攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 孔子 故宮 林正儀
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：故宮孔子特展名稱爭議 林正儀：無關去中國化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.