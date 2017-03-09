故宮孔子特展名稱爭議 林正儀：無關去中國化

2017-03-09 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕故宮院長林正儀今出席文化總會會員大會，被問到孔子特展的名稱問題時，他表示，展覽無關「去中國化」，也和「轉型正義」無關，認為展覽名稱應該扣緊策展的主題訴求。

有媒體昨天報導，稱故宮將於7月舉行的「萬世師表─書畫中的孔子」特展，原名為「至聖先師」，主張故宮從「至聖先師」改為「萬世師表」，質疑是「孔子也被轉型」，不過故宮宣稱，從未將「至聖先師」列為展名，甚至連確切展名都還在研議中。

綜合媒體報導，林正儀今被問到相關問題，他表示，目前名稱還沒有確定，希望能避開政治，就談藝術，回歸到藝術的特質上，澄清展覽無關「去中國化」，也和「轉型正義」無關。