良寶宮十二瘟王預言成真 小英總統明還願
2017-03-09 22:36
蔡英文未當選總統前，曾拜訪良寶宮執事者，上電台受訪。（擷自臉書）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕「十二瘟王神準預言！小英總統還願贈匾！」總統蔡英文明日將來南市良寶宮還願揭匾「德澤安民」，良寶宮才在臉書po出一段「神蹟」，廟方不諱言說，為免引起不必要事端，神明的諭示，當時並未對外公開，「如果小英沒當選，現在也就不會公布這段故事。」
良寶宮表示，2011年4月2日，為爭取民進黨內總統提名，時任黨主席的小英親到良寶宮參拜，祈求競選順利，首次與十二瘟王千歲爺結緣，2012年1月14日蔡英文總統敗選，承擔責任於2012年2月29日辭去民進黨主席職。
2013年2月15日晚間9點半，良寶宮信眾因關心國事，憂慮台灣前途，由主事章天軍請示神明國家未來的變化，良寶宮主神十二瘟王吳府千歲降駕明示：「下次大選必將變天，且奪大位者為女性！」
良寶宮表示，由於當時這諭示距下次大選尚有3年之久，身無職務沉潛的小英，下鄉聽取基層心聲，也多次造訪台南電台「台灣人俱樂部」主持人章天軍，因此席間章天軍援引良寶宮十二瘟王「政黨必將輪替，女性出頭當家」聖諭，以民間友人身分為小英加油打氣，鼓勵她應為台灣未來再盡心力，後來小英參選黨主席及爭取總統提名順利。
良寶宮表示，其實2016總統大選前，蔡英文總統就計劃到廟參拜祈求選舉順利，但因選務行程繁重，章天軍告知勝選為要，待勝選後再恭迎台灣第1位女總統蒞廟贈匾，如今小英總統當選後還願最是圓滿。
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