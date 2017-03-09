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江春男接文總副會長 國民黨不滿

2017-03-09  21:44

〔記者施曉光／台北報導〕針對媒體人江春男將接任中華文化總會副會長，國民黨文傳會副主委胡文琦今晚聲明痛批，蔡英文總統先是補提名不優、禍亂司法的11位監委人選，如今之前因為酒駕事件請辭駐星代表的江春男，竟又可以出任中華文化總會副會長，難道民進黨的人才庫貧瘠到如此境地，口袋裏已掏不出其他人選了嗎？

胡文琦表示，蔡英文聲稱要做全民總統，如今用人毫無邏輯，只想圖利自己人，上任至今不見除弊興利，僅見識到說一套、做一套的酬庸功力。

胡文琦指出，文化總會主要任務為發揚中華文化，一位不認同自己國家的元首如何發揚文化？如今更推舉酒駕事件造成紛擾的江春男出任副會長，再次印證民進黨酬庸不斷，總是眾人皆醒，唯我裝睡獨醉，他呼籲蔡英文三思，別將國家文化及名器斷送在私心與自己手上。

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  • 針對媒體人江春男將接任中華文化總會副會長，國民黨文傳會副主委胡文琦（圖）今晚聲明痛批。（資料照，記者廖振輝攝）

    針對媒體人江春男將接任中華文化總會副會長，國民黨文傳會副主委胡文琦（圖）今晚聲明痛批。（資料照，記者廖振輝攝）

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