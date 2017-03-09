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法院幫國民黨舉證？ 他說當律師20年都沒這待遇

2017-03-09  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶、台銀支票遭國民黨要求暫緩執行一案，去年底最高行政法院駁回黨產會抗告，凍產處分須停止執行。律師鄭文龍表示，本案的判決理由稱國民黨有斷炊危機，且「媒體都在報」，因此無須舉證，這種法院拿媒體報導當證據、還幫被告舉證的待遇，他當律師20、30年從沒遇過。

鄭文龍在9日《政經看民視》節目中表示，即使民進黨執政，司法界的黨國色彩還是很嚴重，舉例來說，黨產會的案子日前被判敗訴，判決理由很少見，一般都說「舉證之所在，敗訴之所在」，但該判決稱國民黨會因黨產被凍結而斷炊、有不可回復的問題，證據卻是「媒體都在報」，所以不用舉證，

鄭文龍說，他從來沒看過這種判決，可以拿媒體報導當作證據，還幫被告舉證，他打了20、30年的官司，從來沒有遇到這種待遇，也不能理解這種邏輯，這在正常的民主法治國家不可能看到。他強調，法院審判不該被輿論影響，這擺明是輿論審判影響法官。

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  • 鄭文龍表示，即使民進黨執政，司法界的黨國色彩還是很嚴重。（資料照，記者羅沛德攝）

    鄭文龍表示，即使民進黨執政，司法界的黨國色彩還是很嚴重。（資料照，記者羅沛德攝）

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