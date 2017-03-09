考試院審年改草案 調降18％等21條文暫保留

2017-03-09 21:06

〔記者黃邦平／台北報導〕考試院今天召開「公務人員退休撫卹法」草案第2次全院審查會，到晚間6點40分結束，經逐條討論，草案總共87條條文中，已有20條無異議或部分修正通過審查，接近4分之1；另有21條暫時保留，其中包括將扣減退休給與的相關條文，如所得替代率上限等。

考試院在本週與下週暫定安排5場全院審查會，除了8日的大體討論，9日開始逐條審查，14日、16日和17日還要繼續審查，號稱「空前密集」加速趕工，希望下週就能完成審查，送考試院會。

審查會由副院長李逸洋召集，且達成共識，若會中有不同意見的條文就先保留，到最後再討論，今天已經審查到41條，其中有6個條文完全照銓敘部提出的草案版本一字不改過關，另第18條「申請退休」和第19條「屆齡退休」條文都只刪除「以上」兩字就通過。

此外，有共12條條文略作修正或修正立法說明也已通過，包含：第3條「適用對象」、第6條「退撫新制實施前後退撫給與經費來源」、第11條「退撫舊制年資採計範圍」、第12條「退撫新制年資採計及年資併計」、第13條「補繳退撫基金費用」、第22條「資遣要件與給與標準」、第25條「暫緩申辦退休與資遣的保障與配套」、第32條「公傷命令退休退休金」、第33條「危勞職務自願退休退休金」、第35條「舊制年資優惠存款」、第40條「彈性自願退休者加發慰助金機制與限制」、第41條「資遣給與標準」。

有爭議保留的條文共21條，包括：

第1條「立法目的」

第4條「名詞定義」

第7條「退撫基金提撥費率」

第9條「申請發還個人自繳退撫基金費用及政府撥付費用」

第14條「退休、資遣年資採計上限」

第15條「再任人員退休與資遣給與規範」

第16條「公務人員退休種類」

第17條「自願退休要件」

第20條「應予命令退休要件及程序」

第21條「因公命令退休要件及認定」

第26條「退休金給與種類」

第27條「本法施行前、後退休退休金計算基準及基數內涵」

第28條「舊制年資退休金計算標準」

第29條「新制年資退休金計算標準」

第30條「擇領退休金種類之條件」

第31條「自願退休之月退休金起支年齡」

第34條「刪除退休補償金」

第36條「18%調降機制」

第37條「已退休人員月退所得替代率上限」

第38條「現職人員月退所得替代率上限」

第39條「超過所得替代率之扣減原則」

下週考試院全院審查會將繼續審查「公務人員退休撫卹法」草案其餘條文，今天保留的條文也會在下週再討論。