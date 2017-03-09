| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》台灣9下進攻 吳昇桓來了！ 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 政治

考試院審年改草案 調降18％等21條文暫保留

2017-03-09  21:06

〔記者黃邦平／台北報導〕考試院今天召開「公務人員退休撫卹法」草案第2次全院審查會，到晚間6點40分結束，經逐條討論，草案總共87條條文中，已有20條無異議或部分修正通過審查，接近4分之1；另有21條暫時保留，其中包括將扣減退休給與的相關條文，如所得替代率上限等。

考試院在本週與下週暫定安排5場全院審查會，除了8日的大體討論，9日開始逐條審查，14日、16日和17日還要繼續審查，號稱「空前密集」加速趕工，希望下週就能完成審查，送考試院會。

審查會由副院長李逸洋召集，且達成共識，若會中有不同意見的條文就先保留，到最後再討論，今天已經審查到41條，其中有6個條文完全照銓敘部提出的草案版本一字不改過關，另第18條「申請退休」和第19條「屆齡退休」條文都只刪除「以上」兩字就通過。

此外，有共12條條文略作修正或修正立法說明也已通過，包含：第3條「適用對象」、第6條「退撫新制實施前後退撫給與經費來源」、第11條「退撫舊制年資採計範圍」、第12條「退撫新制年資採計及年資併計」、第13條「補繳退撫基金費用」、第22條「資遣要件與給與標準」、第25條「暫緩申辦退休與資遣的保障與配套」、第32條「公傷命令退休退休金」、第33條「危勞職務自願退休退休金」、第35條「舊制年資優惠存款」、第40條「彈性自願退休者加發慰助金機制與限制」、第41條「資遣給與標準」。

有爭議保留的條文共21條，包括：
第1條「立法目的」
第4條「名詞定義」
第7條「退撫基金提撥費率」
第9條「申請發還個人自繳退撫基金費用及政府撥付費用」
第14條「退休、資遣年資採計上限」
第15條「再任人員退休與資遣給與規範」
第16條「公務人員退休種類」
第17條「自願退休要件」
第20條「應予命令退休要件及程序」
第21條「因公命令退休要件及認定」
第26條「退休金給與種類」
第27條「本法施行前、後退休退休金計算基準及基數內涵」
第28條「舊制年資退休金計算標準」
第29條「新制年資退休金計算標準」
第30條「擇領退休金種類之條件」
第31條「自願退休之月退休金起支年齡」
第34條「刪除退休補償金」
第36條「18%調降機制」
第37條「已退休人員月退所得替代率上限」
第38條「現職人員月退所得替代率上限」
第39條「超過所得替代率之扣減原則」

下週考試院全院審查會將繼續審查「公務人員退休撫卹法」草案其餘條文，今天保留的條文也會在下週再討論。

廣告
  • 考試院全院審查會9日開始逐條審查公務人員退休撫卹法草案。（資料照，記者黃邦平攝）

    考試院全院審查會9日開始逐條審查公務人員退休撫卹法草案。（資料照，記者黃邦平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法 公務人員退休撫卹法草案 考試院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：考試院審年改草案 調降18％等21條文暫保留


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.