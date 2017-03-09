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賴清德接班人？ 綠營選將祭出「市長牌」打謎戰

2017-03-09  20:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由於大台南是綠系主要票倉，贏得民進黨初選提名，等於是跨進「勝利組」，黨內「內戰」提前開打，各選將紛紛喊話暖身，僅管現任市長賴清德強調保持中立，目前沒有特定支持人選，「交由市民決定」，但是參選人紛紛祭出「市長牌」，讓選民各自去解讀。

民進黨南市黨部主委顏純左，率先掛出與市長賴清德合照的競選看板，也成立競選服務處，並以在原南縣6年副縣長、接著直轄市6年副市長的12年行政經驗優勢，訴求「無縫接軌」口號，期能獲得選民認同，議題成功奏效，引起各界廣泛討論。

顏純左表示，選舉過後，媒體風潮會過去，話題也終將停熄，唯有對台南市政的瞭解，及解決問題的能力，大台南方能長治久安。

顏純左的「無縫接軌」，文字背後所蘊含的深意，是否會被選民買單，尚待驗證。無獨有偶的，現任立委黃偉哲力爭更上一層樓，形象宣傳看板標榜「信賴選哲」，頗有雙關語意含，亦是耐人尋味。

現任立委林俊憲雖未明確表態，但也不否認將會徵詢地方意見，街頭賀年看板與賴清德合照「高高掛」，亦給選民揣測想像空間。

除此外，現任立委陳亭妃、葉宜津早已勤跑拜票，街頭看板與公車宣傳廣告處處可見；立委王定宇也透露這個月將會有所抉擇的訊息，民進黨副秘書長李俊毅也掛立看板不遑多讓。

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  • 黃偉哲宣傳看板訴求「信『賴』選哲」，耐人尋味。（記者洪瑞琴攝）

    黃偉哲宣傳看板訴求「信『賴』選哲」，耐人尋味。（記者洪瑞琴攝）

  • 顏純左的宣傳看板與市長賴清德合照，標榜市政「無縫接軌」。（記者洪瑞琴攝）

    顏純左的宣傳看板與市長賴清德合照，標榜市政「無縫接軌」。（記者洪瑞琴攝）

  • 林俊憲賀年看板與市長賴清德合照。（記者洪瑞琴攝）

    林俊憲賀年看板與市長賴清德合照。（記者洪瑞琴攝）

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相關關鍵字： 2018選舉 台南 賴清德
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