新北4大土地開發案 向日本科技廠招手

2017-03-09 19:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長葉惠青日前率領新北特色伴手禮業者，赴日參加2017東京國際食品展，也就新北市今年度4大土地開發案拜訪日本國內零售服務、休閒娛樂業投資業者，爭取日本企業來台投資；另外，也尋求日系科技大廠日立（HITACHI）、日本電氣（NEC）及阿爾卑斯電氣（ALPS）合作參與新北市智慧城市的建構。

4大土地開發案包括「林口影視園區」、「台北港娛樂區」、「沙崙文創園區」及「漁人碼頭休閒專用區」，市府希望能有多樣化的商業機能，這趟赴日招商，葉惠青特別安排與三井不動產、日本商業開發株式會社、丹青社、安田不動產、萬代南夢宮等10家橫跨不動產開發、商業設施租售管理、空間營造及遊戲娛樂業的19位高階經理人進行招商會談。

葉惠青表示，大台北地區挾有廣大的娛樂消費人口及外國觀光客的優勢，加上三井不動產在林口開設outlet的成功經驗，讓日本企業對地方政府的效能信心提升，因此有許多日本企業對到新北市投資有極高的興趣，也表達與在地企業合作的強烈企圖心；此行不僅讓日本企業瞭解新北市的產業動態，也建立直接協助日本企業來台投資的管道。

經發局指出，「林口影視園區」第1期媒體旗艦區民視已進駐、第2期國期媒體區將於10月份公告招商；「台北港娛樂區」已於3月份公告招商；「沙崙文創園區」整體規劃已送內政部審議中；「漁人碼頭休閒專用區」則由農業局與中央協調港區土地所有權取得，後續由經發局協助招商。

此外，葉惠青表示，與日本電氣、日立及阿爾卑斯電氣三家日本科技大廠的合作模式已達成由淺入深、循序漸進的三階段交流共識，首先由科技廠商推派專案規劃人員與新北市政府相關局處共同研討智慧化的需求；第二階段由新北市提供概念驗證場域讓廠商進行試驗；第三階段媒合企業合作、讓智慧城市概念逐步產業化。