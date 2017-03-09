趙天麟新經濟請益之旅 首站抵南科生醫產業

立委趙天麟（右2）參觀全球安聯科技、醫百科技公司，了解高雄生醫產業現況。（趙天麟服務處提供）

2017-03-09 19:53

〔記者蘇福男／路竹報導〕有意競逐下屆高雄市長黨內初選的民進黨立委趙天麟，今天展開新經濟請益之旅，首站參訪南科高雄園區，生醫產業業者建議政府補助研發、行銷、認證、人才等經費，趙天麟表示，國內人工牙根高達8成產自高雄園區，政府應當生醫產業的後盾。

趙天麟3月7日發表「新經濟列車」啟動政策後，今天隨即展開新經濟請益之旅，首站參訪南科高雄園區，除與生醫產業業者座談，向第一線廠商請益，了解目前高雄生醫產業發展現況與困境，並參觀全球安聯科技、醫百科技公司。

包括全球安聯科技董事長張土火、醫百科技董事長黃大可、鐳鼎科技總經理郭獻南等人，分別提出希望縮短認證時間、部分產品由地方政府認證，及政府補助研發、行銷、認證、人才等經費，加強改善高雄園區交通、生活機能。

趙天麟回應表示，高雄園區的牙齒材料產業，是以高雄金屬螺絲產業為基礎，政府應積極鼓勵醫界使用高雄國產的牙材、醫材，並加強牙材醫材佔台灣國際扣件展的比重，大力補助廠商參加全球大型展覽的費用，把商機帶進高雄。

他說，未來如有機會，他將成立隸屬市長的專案辦公室，策略性發展生醫等重點產業，並在南部增設國家藥物審查中心、國家實驗研究院儀器科技研究中心等，加速生醫產業產品的認證速度。

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