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王不見王 郝、柱分開拜別「常勝將軍」

2017-03-09  18:43

〔記者王捷／台南報導〕高齡103歲的陸軍退役少將梁廷琛辭世，其生前參加過許多重要戰爭屢屢告捷，而有「常勝將軍」的封號，今日梁老先生的告別式在台南殯儀館舉辦，國民黨主席參選人洪秀柱與郝龍斌兩人對外公布的行程中，都會參加梁廷琛的告別式，不過洪秀柱先到會場，單獨向梁廷琛獻花致意，郝龍斌則是稍晚到會場，由里長及議員陪同獻花，是否刻意與洪避開，郝龍斌表示不適合受訪。

根據梁老先生的生前影像紀錄，他出生於民國3年、15歲從軍，一生經歷過許多戰爭，從中國撤退到台灣後，還保留戰時的剪報，軍旅40餘年中，民國26年少尉任官後，長達13年間從未離開過戰場，歷經大小戰役百餘次，著名的台兒莊戰役、武漢會戰、襄河之戰、徐蚌會戰，槍林彈雨中數十回出生入死。

在梁廷琛的告別式會場，名人輓聯懸掛、將官雲集，由憲兵作儀式接待，還有憲兵軍樂隊演奏儀式配樂，左側播放梁老先生的生前的錄影，現場嚴肅、隆重。國民黨與民進黨立委、市議員都派代表或親自到場致意，國民黨主席參選人洪秀柱與郝龍斌都對外公布，將在同時到場，不過兩人到達會場的時間點卻錯開，兩人都不願對外發言。

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  • 國民黨主席參選人洪秀柱穿著一襲黑衣到場致意，迅速離開。（記者王捷攝）

    國民黨主席參選人洪秀柱穿著一襲黑衣到場致意，迅速離開。（記者王捷攝）

  • 郝龍斌則在洪秀柱之後抵達，是否有意錯開不王見王，郝龍斌表示不適合受訪。（記者王捷攝）

    郝龍斌則在洪秀柱之後抵達，是否有意錯開不王見王，郝龍斌表示不適合受訪。（記者王捷攝）

  • 梁廷琛生前擺出軍勳，得意說他除了青天白日勳章沒有得到外，其他勳章都拿到了。（記者王捷翻攝）

    梁廷琛生前擺出軍勳，得意說他除了青天白日勳章沒有得到外，其他勳章都拿到了。（記者王捷翻攝）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝龍斌
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