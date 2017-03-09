想出境被駁回 李全教：男子漢大丈夫絕不會逃亡

2017-03-09 18:00

〔記者蔡文居／台南報導〕前台南巿議長李全教日前以媒合「兩岸虱目魚契作」為由，計畫帶團到中國爭取訂單，向台南高分院聲請解除限制出境或同意暫時出境，今天被台南高分院合議庭以李被判刑，恐怕會滯留在中國為由裁定駁回。

李全教今天下午表示，他是受漁民陳情，希望能解除限制出境，他男子漢大丈夫，絕不會逃亡，對於漁民的處境感到辛酸及無奈。