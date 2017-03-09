魚池農會 劉啟行當選理事長 王威文蟬聯總幹事

2017-03-09 17:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕魚池鄉農會今舉行農會理事長、常務監事選舉，以及總幹事候聘，最後由新任理事，同時也是鄉民代表的劉啟行以過半的6票當選理事長，蘇福量以2票的過半票數出線，而現任總幹事王威文則是推廣農產、爭取信用部存款，以及投資建設觀光工廠獲得好評，以全體一致通過的九票順利連任。

新科理事長劉啟行表示，感謝農會過去奠下的厚實基礎，讓魚池日月潭紅茶、蘭花、香菇的農產銷售都有非常好的成績，未來則會加強與農友的互動，提升農產行銷能量，讓魚池物產能見度更上一層樓，增加銷售量以嘉惠農友。

總幹事王威文則說，任內在農會團隊相互配合下，近年像香菇銷量都有長足成長，信用部存放款也都運作穩定，尤其新建紅茶觀光工廠，有助拓展農會行銷力度，日後落成啟用可望發揮不小的觀光效益，為農會轉型再創新里程。