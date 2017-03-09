桃園區農會選舉 劉紘瑜當選理事長

2017-03-09 18:39

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區農會今天舉行理事長、常務監事選舉，分別由劉紘瑜、吳德富以過半票數當選，隨後理事會開會決議聘黃烱倫續任總幹事，未掌握過半席次的前任理事長李建和派系，今天並未出席投票，選舉過程尚稱平順。

此次，桃園區農會選舉，主要是李建和與劉紘瑜兩大派系角逐局面，由於劉紘於在理事選舉部分掌握6席、監事部分則是2席，今天理事長、常務監事選舉，李建和派系的理事、監事並未出席投票，最後劉紘瑜以6:0當選理事長、吳德富則是2:0當選常務監事。