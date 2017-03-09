文化總會改選 陳建仁、江春男任副會長
2017-03-09 17:36
文化總會改選，陳建仁、江春男任副會長，圖為副總統陳建仁。 （資料照，記者陳逸寬攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕文化總會今天召開會員大會，選出蔡英文總統擔任會長，兩位副會長分別為副總統陳建仁與資深媒體人江春男擔任，秘書長將由蔡的核心幕僚林錦昌接任。
蔡英文今天以會長身份致詞時表示，新的文化總會團隊有三件重要的事情要去努力。第一、要持續提升和深植台灣的文化實力。新的經典，也許就發生在台灣某個城市的街角。未來，文化總會應該加強跟各縣市政府文化機關的合作，給台灣各地的創作者，更多支持跟鼓勵。
蔡總統說，第二、是持續推動兩岸的文化交流和合作。過去幾年，文化總會在兩岸的文化交流上，確實也扮演相當重要的角色。未來，我們也期待相關的交流工作，能夠持續進行下去。我們願意抱持最大的善意，持續透過文化交流，讓兩岸增進對彼此的認識。在交流的過程中，互相學習，也更加豐富自身的文化。
總統表示，第三，是加強台灣文化和國際的交流。文化是最重要的外交力量。當我們的表演藝術、時尚、音樂等等，各個領域的文化創作者，在國際上有亮眼表現時，他們就成功地把台灣文化，帶到國際社會的視野當中。
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