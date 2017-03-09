李全教想帶團到中國賣虱目魚 法官不准出境
2017-03-09 17:27
〔記者王捷／台南報導〕台南巿議會前議長李全教賄選案在上個月二審宣判，台南高分院判處有期徒刑3年6月，褫奪公權5年並限制出境，不過李全教前日以長期媒合「兩岸虱目魚契作」為由，計畫帶團到中國爭取訂單，向高等法院台南分院聲請解除限制出境或同意暫時出境，不過李的聲請遭高院駁回，法官認為，李遭判刑3年6個月，恐怕會滯留在中國，有不歸之虞，所以駁回聲請。
李全教提出聲請，希望高院聲請解除限制出境或同意暫時出境等，聲請理由是，他長期輔導在地虱目魚業者，與中國業者契作養殖合作，合約書在於3、4月間簽署，台南市虱目魚養殖協會希望他帶團，前往中國爭取訂單及合作。他希望法官同意在特定地點、時間到北京爭取恢復虱目魚契作，在特定條件下，准許他短暫出境。
同時，李全教還提供多名市議員及立委簽署辭職書以供擔保，並提出某企業林姓董事長為保證人，及其上億元資產擔任聲請人，願負擔交通、食宿，由法院指定法警隨同前往、監控。
不過，高分院今駁回李全教的聲請，裁定書指出，為保全賄選案日後審判或執行順利，限制李全教出境是最輕微的手段，經過一番思考，高院為了顧及公共利益及其個人權益，院方認為有繼續限境出境的必要。但李全教對此駁回沒有回應。
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