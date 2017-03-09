張志軍訴諸武統 陸委會：國台辦負責人威嚇、不適當
〔記者林良昇／台北報導〕中國國台辦主任張志軍日前一席「台獨之路走到盡頭就是統一」的言論，被認為是訴諸「武統」，我方高層連兩日匿名表達嚴正立場，對於近日風波，陸委會今表示，國台辦負責人的說法是威嚇、不適當，而北京也不該把台灣內部事務無限上綱為台獨，呼籲兩岸君子相交，以和為貴。
陸委會今舉行例行記者會，針對張志軍的言論和我方匿名高層透過媒體的強硬回應，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，對於相關報導沒有評論，但國台辦負責人的的威嚇說法並不適當，陸方罕見的強硬論點，會造成台灣社會的負面觀感，嚴重傷害台灣人民情感。
邱垂正說，台灣的民主尊嚴及民眾福祉，是政府推動政策的核心，政府致力推動兩岸關係和平穩定的政策堅定而一貫，近十個月來，多次向對岸釋出最大善意，對維繫雙方良性互動關係，採取言行一致與負責任的態度，相信各界有目共睹，「我們不認為應該受到這樣的指責與威脅。」
邱垂正指出，當前因兩岸制度的差異，整體情勢的發展使得雙方交流互動出現變化，兩岸應冷靜思考、務實面對，並運用智慧克服難題，兩岸關係需要雙方共同呵護，進行管控分歧、避免誤導、誤解、誤判台海情勢發展，是雙方當前共同努力的目標。
邱垂正強調，在此一複雜敏感的時刻，北京方面不需要將台灣內部事務與作為無限上綱，認為是台獨，更不需要一再採取威嚇性的作法與言論傷害台灣人民的情感及造成國際社會的質疑，更無助於兩岸關係的正向發展。
邱垂正表示，當前兩岸均應實事求是，透過溝通對話，化解分歧，尋求相互尊重與理解，持續累積善意，讓兩岸關係由懷疑猜忌走向友善互信，願意與對岸面對面溝通，化解誤會，尋求共同的利益極可能合作的空間，為兩岸人民謀求更大的福祉。
邱垂正認為，兩岸現階段兩岸欠缺互信是事實，為了增加兩岸互信，雙方務實溝通是必要的，透過溝通對話才會化解分歧，進而求同存異，有了這過程，兩岸才有達到心靈契合的可能，為了兩岸人民的福祉，以及兩岸關係的和平穩定，呼籲兩岸「君子相交、以和為貴」。
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