台南下營農會槓上農業局 警方清場將候補理事請出

下營區農會理事會兩派對峙爭論。（記者楊金城攝）

2017-03-09 17:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區農會下午1點召開第18屆第1次理事會，選舉新任理事長、聘任總幹事，出現10位理事出席的場面，氣氛火爆，台南市農業局長許漢卿下令清場維持選舉進行，警方強制將候補理事楊玉彰請出理事會，農會重印選票後，拖到下午4點才開始選舉，開票後，陳錄星獲得5票當選下營農會新任理事長，並以5票通過聘任黃冠霖為總幹事，顏茂新以2票當選常務監事。

失勢的農會原當權派怒斥農業局不中立，偏袒挑戰派，大喊法院見，揚言提告農業局和第一次理事會選舉無效。

下營農會選舉，支持候聘總幹事黃冠霖的挑戰派陣營掌握5席理事，將農會變天，支持另位候聘總幹事陳乃源的前總幹事曾丁祥原當權派只有4席理事，輸掉選擇，農會改朝換代。

曾丁祥陣營並被人檢舉涉嫌在2月28日、3月1日邀請10多位農會代表當選人免費招待集體聚餐、出遊，3月6日被台南地檢署指揮台南市調查處、市警局、麻豆分局查賄，約談曾丁祥、農會會務部主任陳秋蓮等25人到案說明，曾丁祥否認賄選，陳秋蓮被檢方喻令20萬元交保。

農會原當權派反撲，農會在3月7日召開第17屆第8次臨時理事會，審查第18屆新任理事當選人顏見明喪失農會會員資格並撤銷顏員第18屆理事資格，但農業局立即函復農會會議無效。

農會今天下午1點召開第18屆理事會第一次會議，農會在理事長互選的統計表上，竟將候補理事楊玉彰列名，沒有理事顏見明的姓名，楊玉彰、顏見明也都出席理事會，9席理事來了10位，曾丁祥和理事洪和全等人質疑顏見明的理事資格，和陳錄星、顏見明爭論，也槓上農業局指導員，質疑誰是真正的理事，場面火爆。

台南市農業局長許漢卿、農會輔導科長吳威達坐鎮指導，麻豆警分局動用近30名警力到場蒐證與維護秩序。

雙方人馬為了誰是合法理事爭執不休，吵了1個多小時後，拖到流會的計劃未成，因許漢卿下令清場，吳威達以上級指導單位，要求重新推舉臨時主席陳錄星，陳錄星要求請不相關人士出場。

下午2點48分現場員警強制將楊玉彰架離會場，讓會議順利進行，但要票選理事長時，農會又說要重新印製選票，陳錄星要求會務人員重新趕印選票，新選票下午4點送抵會場，立即展開理事長選舉，最後由陳錄星以5比4順利當選下營區農會第18屆理事長，並通過聘任黃冠霖擔任新任總幹事。監事會則選出新的常務監事顏茂新。

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