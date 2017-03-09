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國會永續論壇開課 立委、助理深造好機會

2017-03-09  17:41

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院永續發展促進會及立法院東部、離島暨族群權益促進會等兩個立法院跨黨派次團，與台灣大學合辦「國會永續發展與風險治理論壇」，邀請八名專家學者開辦八場座談，首場論壇於今日登場，提供立法委員、國會助理們進修及討論良機。

該論壇自3月9日起至6月15日止，將共舉辦8場，主題橫跨氣候與能源治理挑戰、空汙及風險治理、環境治理與公民參與、土地正義與永續決策、自東海岸出發之區域均衡發展觀點、公共工程與區域均衡發展、離島區域永續規劃發展，共享與漸進的全球化等議題。

民進黨立委、立法院永續發展促進會會長陳曼麗表示，聯合國關注永續發展議題，每十年召開一次多國峰會，我國行政院也已成立永續發展委員會，永續發展對台灣也相當重要，若立法院八個委員會的立委都能以永續發展思考，相信台灣會越來越好。

民進黨立委、立法院東部、離島暨族群權益促進會會長陳歐珀指出，宜蘭縣前縣長陳定南當時將環保、觀光做為施政目標，也將環境永續理念深入人心，政府施政長期重北輕南、重西輕東、重本島輕離島，也讓國土發展失衡，此次論壇是個很好的進修機會。

時代力量立委、上述雙會副會長高潞．以用表示，先前擔任記者時，看見巴巴風災對於台灣的人員及國土造成重大傷害，台灣不只要面對極端氣候，而永續發展是長遠理想，風險治理是細緻的學門，協助推動法案關鍵的國會助理，更有必要認知永續發展重要性。

台大國發所所長周桂田表示，台灣與全球各國都面對能源轉型、空氣汙染、氣候變遷等問題，也面對跨越疆界的變遷，當各國面對劇變及轉型時，須強化制度、系統能耐，且台灣也面對社會內部諸多變遷，若能將議題網絡擴大，有助國會提出更堅實的政策論述。

本次系列論壇舉辦地點於立法院群賢樓802室，時間為3/9、3/23 4/6、4/20、5/12、5/18、6/1、6/15之下午3時30分至5時30分，開放立法委員及國會助理免費提早報名參與，活動細節詳參http://rsprc.ntu.edu.tw/zh-TW/m06/upcoming-events/582-0309-parliament-sd

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  • 國會永續發展與風險治理論壇開課，提供立委、助理深造機會。（記者鄭鴻達攝）

    國會永續發展與風險治理論壇開課，提供立委、助理深造機會。（記者鄭鴻達攝）

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