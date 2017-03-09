國家級投資公司找嘸負責人？龔明鑫：1個月內定案

2017-03-09 17:03

〔記者陳梅英／台北報導〕新政府上任後，國發會提出三駕馬車之一的國家級投資公司卻遲遲找不到負責人，國發會副主委龔明鑫今日在立法院備詢時表示，已經在積極接洽中，是否為先前外界傳出的張忠謀、林信義還有施振榮？龔明鑫否認，表示會是與這3位資歷相當的人才，希望能在1個月內定案。

國發會去年提出的三駕馬車主要目的是希望由政府發揮點火功能，帶動民間投資，這三駕馬車除了五加二創新產業以及千億元的創業轉型基金已經上路，國家級投資公司卻遲遲卡在負責人找無人而遲遲無法啟動。

包括徐永明、高志鵬等立委在立法院對於國家級投資公司成立進度均表關切，其中，徐永明並質疑國家級投資公司從國發會提出後方向、定位不明，一下子說要支持新南向，一下子又要連接矽谷，究竟國家級投資公司定位在哪裡？立法院可以監督得到嗎？

龔明鑫說，國家級投資公司是希望連接矽谷，至於南向政策將成立一個貸款基金，國發會會支持，根據目前規劃，國家級投資公司將由民間主導，政府出資不超過5成，目前在負責人部分已經積極接洽中，雖然不是外界點名的張忠謀等3人，但一定是非常優秀的人才，在國際上投資經驗也相當豐富，即使薪水上有所犧牲，也願意擔任。

而國家級投資公司基金目標規模100億元，但不是一次到位，初期只要幕集到20億元就可以開始運作。

立法院經濟委員會今日審查行政院國家發展基金、離島建設基金及花東地區永續發展基金，國發基金過去投資績效也被立委拿出檢視，龔明鑫則承諾國發基金日後將上網發佈季報（過去只發佈年報）供外界檢視，此外，國發基金也打算設立退場機制，將會通盤檢視過去投資，以決定是否退場。