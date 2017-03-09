外勞續聘新制滿4月 逾3萬人受惠

2017-03-09 16:38

〔記者黃邦平／台北報導〕立法院去年三讀通過外籍勞工聘期屆滿不必出國1日再入境，可就地辦續聘或轉換雇主，勞動部統計，去年11月初修正公布到今年2月底，雇主申請期滿續聘有2萬6900件，申請期滿轉換也有3191件，代表免出境新制已經有3萬名外勞受惠。

勞動力發展署指出，外勞聘僱合約一次3年，過去因就業服務法規定聘僱期滿應出國1日才能再入國工作，但去年修法後，雇主應於約滿前2至4個月內，為願意繼續受僱的外勞申辦續聘許可，如果外勞不續聘、但仍有意在台工作，雇主也應協助申辦轉換雇主，否則可處罰6萬元至30萬元。

據統計，截至2月底，雇主申請期滿續聘案件有2萬6900件，已核准續聘有2萬1381件，其中家庭類有1萬67件、事業類有1萬1314件；申請期滿轉換案件有3191件，已有新雇主申請接續聘僱案件計655件，243件是家庭類、412件是事業類。

勞動力發展署最近接獲申訴，有雇主未依規定為聘僱期滿不續聘的外勞申請轉出，提醒雇主務必在聘期屆滿前2個月至4個月內為不續聘的外籍勞工辦理期滿轉出申請；如果外勞同意續聘，雇主應向勞動部申請期滿續聘；如果外勞不願意續聘、欲返國，雇主應於聘期屆滿前14日內為外勞辦出國手續；如果外勞想轉換至新雇主處工作，原雇主應於聘期屆滿前2至4個月內向勞動部申請期滿轉換，勞動部將依外勞意願，登錄在轉換雇主的資訊系統，以便接洽媒合。