外勞續聘新制滿4月 逾3萬人受惠
2017-03-09 16:38
〔記者黃邦平／台北報導〕立法院去年三讀通過外籍勞工聘期屆滿不必出國1日再入境，可就地辦續聘或轉換雇主，勞動部統計，去年11月初修正公布到今年2月底，雇主申請期滿續聘有2萬6900件，申請期滿轉換也有3191件，代表免出境新制已經有3萬名外勞受惠。
勞動力發展署指出，外勞聘僱合約一次3年，過去因就業服務法規定聘僱期滿應出國1日才能再入國工作，但去年修法後，雇主應於約滿前2至4個月內，為願意繼續受僱的外勞申辦續聘許可，如果外勞不續聘、但仍有意在台工作，雇主也應協助申辦轉換雇主，否則可處罰6萬元至30萬元。
據統計，截至2月底，雇主申請期滿續聘案件有2萬6900件，已核准續聘有2萬1381件，其中家庭類有1萬67件、事業類有1萬1314件；申請期滿轉換案件有3191件，已有新雇主申請接續聘僱案件計655件，243件是家庭類、412件是事業類。
勞動力發展署最近接獲申訴，有雇主未依規定為聘僱期滿不續聘的外勞申請轉出，提醒雇主務必在聘期屆滿前2個月至4個月內為不續聘的外籍勞工辦理期滿轉出申請；如果外勞同意續聘，雇主應向勞動部申請期滿續聘；如果外勞不願意續聘、欲返國，雇主應於聘期屆滿前14日內為外勞辦出國手續；如果外勞想轉換至新雇主處工作，原雇主應於聘期屆滿前2至4個月內向勞動部申請期滿轉換，勞動部將依外勞意願，登錄在轉換雇主的資訊系統，以便接洽媒合。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨總統大選失敗原因？馬英九：換柱
- 沒有聲音卻嚴格鐵面... 李元簇退休金減半堅拒翻案
- 「深植台灣文化實力」 蔡英文接任中華文總會長
- 前副總統李元簇辭世 享壽94歲
- 金韓松在台灣？ 行政院：無可奉告
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 中韓面板廠大舉擴產 下半年供給過剩
- 左右肺罹不同癌 動2次手術治癒
- 都是手機惹的禍 讓年輕男女觸法
- 和失眠說ByeBye 吃這個水果就對了！
- 永安社區彩繪舊模樣 耆老恍若回到過去好感動
- 李運慶 Peter Su穿丁字褲逛大街
- 被傳兄弟失和 郭彥均「氣到兩晚睡不著」
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 馬英九涉教唆洩密案將偵結 檢再傳羅智強作證
- 六月狂虧張書豪「 小」弟弟不如尪
- 台鐵最快4月推親子車廂 2年後新購車廂有Wi-Fi
- 廢棄物丟「荒郊野外」 原民醫師：那是我家門口！
- 追討偽藥健保給付引反彈 部長踩煞車
- 《自由廣場》為海巡署喝采！
- 機捷紀念套票 11日起於A1等4站販售
- 3/9重要財經新聞一覽
- 中職》道恩斯首局丟4分 猿被韓虎咬
- 粉絲崩潰！雷神新造型竟長這個樣子
- 媒體嗆川普：我們不會被嚇倒
- 隆恩圳親水空間規劃 民盼保留植栽
- 冠脂妥今起回收換藥 新藥增加防偽標籤
- 玉女歌手海灘甜曬兒子 幸福追得過一切
- 英業達2月表現優於預期 全年正面看待
- 女星遭詐「可賺1千萬」 賠光嫁妝動念輕生
- 憂鬱症纏身3年 鄭秀文靠這招走出陰霾
- 高雄進入一階限水關鍵 得看3/20前是否下大雨
- 經典賽直擊》500萬情蒐惹議 楊清瓏澄清：只是工作計畫（影音）
- 尬桃花-錦榮夜沾BY2姊 Jolin遊歐豔遇多
- 外籍騎士合歡山落難 仁愛分局員警伸援手
- 最有禮貌的搶匪？ 攔車說「不好意思，搶劫」被送辦
- 攻網速 這家公司2019年將發射 2000顆衛星
- 職場遇性騷擾 男女多選擇沉默
- 自動販賣機也要清楚標示 預定7.1起實施
- OECD︰明年全球經濟成長率3.6%
- 不拚獨大 一卡通：當民眾第二張卡
- 白沙屯媽祖回鑾 巡官執勤昏倒命危送醫急救
- 內衣櫃姐幫喬奶 吳慷仁胸罩初體驗「有點緊」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：外勞續聘新制滿4月 逾3萬人受惠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分