整合成功！三峽農會新巨頭 獲全票當選
2017-03-09 16:20
三峽農會選舉開票過程，平和、順利。（記者張安蕎攝）
〔記者張安蕎／新北報導〕基層選舉競爭激烈的新北市三峽區農會，今天舉行第18屆第1次理事會，新任理事長林文良、總幹事張永巨、常務監事蘇俊龍，均獲理、監事一致支持，全票當選，新三巨頭誓言為農民打拚。
三峽農會存在派系問題，從去年11月總幹事候聘登記後，兩派系不斷纏鬥，本月初更傳出賄賂消息，檢調大動作偵訊，引發外界關注選情，最終派系順利整合，今天選舉過程平和，理事長及常務監事取得全體共識，分別獲9票、3票全票當選，並順利完成總幹事聘任。
44年次的新任理事長林文良，曾任第13屆常務監事、第14屆理事、第15屆理事長、4屆三峽鎮民代表，林表示，「三峽是百年農會，當選是責任的開始，未來會努力為農民爭取權利」。
新任總幹事張永巨在三峽農會服務20多年，基層歷練豐富，張表示，未來會加強推廣碧螺春、蜜香紅茶、綠竹筍等特產，協助農民降低成本、提高利潤，並加強助學貸款及獎學金等社會福利。另外，新任常務監事係由前任理事長蘇俊龍轉任。
樹林農會今天也完成改選，新三巨頭均為原班人馬，並獲全票當選，前任常務監事賴朝進轉任理事長，前理事長陳相儒轉任常務監事，總幹事林星聖續任。賴朝進表示，樹林農會團結和諧，無派系之爭，未來會持續帶領樹林農會成長，並慎重考慮在10個農會分部設立托兒所，減輕在地家長的負擔，回饋社會。
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