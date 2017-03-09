瀕臨限電黑燈重啟核電？ 經部：三原則下處理

2017-03-09 16:16

［記者林筑涵／台北報導］週三行政院長林全於院會備詢時坦言，若今年電力狀況逼不得已，理論上會動用核一、二廠機組，對此，經濟部長李世光今日表示，未來若瀕臨限電黑燈狀態，就會進行處理，但同時重申，重啟核電的立場仍然在窮盡一切辦法、受國會監督以及凝聚社會共識的三原則之下。

日前國民黨立委王惠美針對缺電議題向林全及李世光提問，林全表示，今年供需確實有些吃緊，但我們有作準備。值得注意的是，王惠美進一步詢問核一、核二除役時程，林全明確指出「不會延役」，但同時表示，電力供應關鍵點在這兩年間，核一及核二廠有相當多機組停機未動，因考量除役時間還沒到，若有必要會評估且真迫不得已，核一、核二機組仍處備役中，「理論上還是會動用」。

對此，李世光今說明，窮盡一切辦法會檢視全數電廠，了解在何種情形下可以滿載，但強調電力系統一旦進入限電黑燈，情況就會非常緊急，且核電機組啟動需兩天，需要前置作業時間，因此不會以備轉容量率數字作為基準。不過，李世光表示，若瀕臨黑燈狀態，勢必就要處理核電機組一事，他也補充，動用核電廠會在窮盡一切辦法、國會監督與社會共識三大原則之下。