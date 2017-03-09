「深植台灣文化實力」 蔡英文接任中華文總會長

總統蔡英文9日出席文化總會會員大會，正式接任會長。（記者方賓照攝）

2017-03-09 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與副總統陳建仁，於今日下午出席中華文化總會第七屆第一次會員大會，分別接任總會會長與副會長。蔡英文在致詞時表示，文化總會在兩岸有指標性意義，未來將持續推動彼此交流。

蔡英文談到，總統接任文總會長的意義，在於政府能對文化工作的扎根，發展及推廣有最高程度的重視。她還提到，台灣與中國間的互動深刻影響人民生活，縱使彼此有歧見，仍有互相合作的空間，而文化正是最好的溝通橋樑。

蔡英文提出文總未來重要任務，除了持續推動兩岸文化交流，深植台灣文化實力，還要推廣資深藝術家、作家的經典作品，並給予新生代文創家更多支持，以及加強地方政府與文化機關的合作，讓在地創作者獲得更多鼓勵和資源。

蔡英文表示，無論是何種領域的文創者，只要在國際上有亮眼表現，就是成功地把台灣推向國際，未來將在現有的優異基礎下重造台灣文化形象，文化交流也將在新南向政策扮演重要角色。