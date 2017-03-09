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新建祖厝落成 綠委陳明文幼幼照曝光

陳家祖厝「蓮福居」。（記者林宜樟攝）

2017-03-09  16:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨立委陳明文位於嘉義縣朴子市牛挑灣的祖厝原已老舊倒塌，他徵詢家族人士同意，重新蓋祖厝；以陳明文父母親陳福三、陳林蓮枝命名的祖厝「蓮福居」，經1年多重建今天落成，內有多張歷史老照片，陳明文滿1歲「度晬」的幼幼照也曝光，許多來賓都說「可愛」。

陳明文的父親陳福三在牛挑灣出生長大，後來則在嘉義市發展事業；陳明文說，父親創立遊覽公司、巴士公司等，從事運輸業，事業有成，晚年和母親含飴弄孫，享壽85歲；為了追思父母，因此重建原本已經老舊傾倒的祖厝，今天席開73桌，民進黨秘書長洪耀福、嘉義縣長張花冠、議長張明達、副議長陳怡岳及多位鄉鎮市長、議員等出席致賀。

蓮福居使用不少檜木，並請專業匠師製作大門、窗框及樑等，造型優雅；大廳後方設置家族族譜及家族照片，主要有陳福三的照片，還有各子女家族照，陳明文年幼的照片及全家福照也有呈現，並收藏陳林蓮枝的裁縫車，還有祖厝舊有木造老櫃子等。

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  • 立委陳明文一歲時的照片（母親懷抱者）。（記者林宜樟翻攝）

    立委陳明文一歲時的照片（母親懷抱者）。（記者林宜樟翻攝）

  • 立委陳明文向來賓介紹父親陳福三生平。（記者林宜樟攝）

    立委陳明文向來賓介紹父親陳福三生平。（記者林宜樟攝）

  • 陳家古厝中收藏的老裁縫車。（記者林宜樟攝）

    陳家古厝中收藏的老裁縫車。（記者林宜樟攝）

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