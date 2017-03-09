拼國政拖10個月還未健檢 立委齊籲蔡英文「要顧身」

蔡英文上任10多個月，卻傳出她因忙著拼國政、尚未做健檢的事情。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-09 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任10多個月，卻傳出她因忙著拚國政、尚未做健檢的事情；對此，藍、綠立委都齊聲呼籲，小英趕快抽時間去做健檢！

根據《三立新聞台》報導，民進黨立委吳思瑤受訪時向蔡英文喊話，「拚國政也要顧健康」；民進黨立委蘇巧慧則說，「去做健康檢查也是很好建議，希望總統抽出時間」。

民進黨立委黃偉哲也說，現在科技很進步，一個上午就能做好，希望總統還是要相忍為國，珍愛自己身體；國民黨立委王育敏則認為，這事不是隨蔡總統的喜好而訂，總統府的相關作業人員的確是失職」。

對此，總統府發言人黃重諺表示，總統、副總統健康維護，從日常醫療照顧、衛生保健到緊急醫療，包括定期、非定期健檢，都由總統醫療團隊依專業整體規劃安排，尊重醫療團隊，若有相關資訊，總統府方面會適時說明。