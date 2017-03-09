經典賽花費破5000萬 徐永明：需檢討是否有效運用
2017-03-09 15:36
台灣隊昨吞兩敗確定無法晉級經典賽次輪，球員表情落寞離開球場。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽（WBC），台灣隊將於晚間對戰南韓，但雙方都已確定無法晉級8強，這讓全權主導的棒協再度遭球迷撻伐。時代力量立委徐永明表示，此次經典賽總經費超過5000萬元，情蒐也花了500萬以上，但錢是否有善加、有效地利用，需要好好檢討。
徐永明辦公室今日先是於PTT上貼出經典賽情蒐企劃書，總花費達700萬，但內容被網友諷刺「比大學生企劃還爛」。根據《聯合報》報導，徐永明指出，目前台灣已確定淘汰，但還有人員在日本、美國作情蒐，問說「是否該終止計畫？」此外，企劃書中還列出代課、買情資等費用，對這樣的預算編列感到疑惑。
徐永明提到，此次的經典賽總花費超過5000萬元，但長期以來「棒協對體育署予取予求」，不但帳目不清不楚，甚至還有作帳的問題，認為「每年上億都在花」，但到底有沒有有效地運用？對自家球員是否有幫助？這部分還需要檢討。
徐永明舉例，包括先前找不到適合場地練習，或是正式比賽在冬天的南韓，集訓卻跑去夏天的澳洲，以及以色列是全新且陌生的球隊，卻在不熟悉的情況被壓著打，還有昨日對戰荷蘭時，竟派出左投面對擅打左投的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），強調經費的運用若是沒有達到效果，那比賽的結果不能歸咎於選手，棒協和教練團要負起較大責任。
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