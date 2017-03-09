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小英上任10個月還沒健檢 總統府說...

2017-03-09  14:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統自去年520上任後，已指定由為恭醫院院長陳振文擔任醫療小組召集人，不過，她上任10個多月，至今尚未健檢。對此，總統府發言人黃重諺表示，總統、副總統健康維護，從日常醫療照顧、衛生保健到緊急醫療，包括定期、非定期健檢，都由總統醫療團隊依專業整體規劃安排，尊重醫療團隊。如果有相關資訊，總統府方面會適時說明。

根據過去總統醫療團隊規劃的健檢項目包括，理學檢查、驗血、驗尿、電腦斷層掃描、心血管與胃腸鏡篩檢等，並會對外公布身高、體重、BMI、腰圍、血壓、脈搏等。總統府每年編列元首與副元首的醫療保健預算為85萬元。

前總統李登輝每年赴台北榮總進行健康檢查，陳水扁則是固定在台大醫院做健檢，馬英九在2008年上任不到2個月，便由醫療團隊安排赴台大醫院進行首次健康檢查。

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  • 蔡英文總統上任10個多月，至今尚未健檢。對此，總統府發言人黃重諺表示，由總統醫療團隊依專業整體規劃安排。 （資料照）

    蔡英文總統上任10個多月，至今尚未健檢。對此，總統府發言人黃重諺表示，由總統醫療團隊依專業整體規劃安排。 （資料照）

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