系統典藏總統、副總統文物 政院通過修法
2017-03-09 15:06
為系統性整編總統、副總統的文物與活化典藏空間，行政院院會今天通過國史館草擬的「總統副總統文物管理條例修正草案」。圖為總統府。（彭博）
〔記者李欣芳／台北報導〕為系統性整編總統、副總統的文物與活化典藏空間，行政院院會今天通過國史館草擬的「總統副總統文物管理條例修正草案」，明定主管機關未來可依總統、副總統文物類別及保存價值作分類、分級管理。
有關總統、副總統的文物，是指正副總統的信箋、手稿、個人筆記、日記、講稿、照片、影音光碟、禮品、勳章及物品等，正副總統的文物，表徵國家發展意義。
鑑於大部分入藏的總統、副總統文物，屬於禮品類，源自邦交國元首、國內外政要、訪賓、政府機關、民意機關、社會賢達及一般民眾等，內容包羅萬象，種類繁多。行政院認為，許多文物隨時間推移，產生價值遞減、材質老化、自然毀壞等情形，可能已無典藏價值。
為賦予主管機關得審酌文物的現狀，進行成本效益評估，檢討是否符合典藏效益，汰劣留優，以使有限空間可容納更多有價值的文物，行政院這次也通過修法，明定總統、副總統文物經主管機關評估不符典藏效益者，主管機關得組成總統、副總統文物審鑑委員會審定後，辦理文物註銷。
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