| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 政治

系統典藏總統、副總統文物 政院通過修法

為系統性整編總統、副總統的文物與活化典藏空間，行政院院會今天通過國史館草擬的「總統副總統文物管理條例修正草案」。圖為總統府。（彭博）

2017-03-09  15:06

〔記者李欣芳／台北報導〕為系統性整編總統、副總統的文物與活化典藏空間，行政院院會今天通過國史館草擬的「總統副總統文物管理條例修正草案」，明定主管機關未來可依總統、副總統文物類別及保存價值作分類、分級管理。

有關總統、副總統的文物，是指正副總統的信箋、手稿、個人筆記、日記、講稿、照片、影音光碟、禮品、勳章及物品等，正副總統的文物，表徵國家發展意義。

鑑於大部分入藏的總統、副總統文物，屬於禮品類，源自邦交國元首、國內外政要、訪賓、政府機關、民意機關、社會賢達及一般民眾等，內容包羅萬象，種類繁多。行政院認為，許多文物隨時間推移，產生價值遞減、材質老化、自然毀壞等情形，可能已無典藏價值。

為賦予主管機關得審酌文物的現狀，進行成本效益評估，檢討是否符合典藏效益，汰劣留優，以使有限空間可容納更多有價值的文物，行政院這次也通過修法，明定總統、副總統文物經主管機關評估不符典藏效益者，主管機關得組成總統、副總統文物審鑑委員會審定後，辦理文物註銷。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 副總統 文物 總統 行政院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：系統典藏總統、副總統文物 政院通過修法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.